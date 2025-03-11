Власти оправдались за работу бригад скорой помощи в Ростове

Напомним, что в продуктовом магазине Ростова умер мужчина, так и не дождавшись помощи медиков. Очевидцы жаловались, что не могли дозвониться по телефону «103». Скорую удалось вызывать лишь по номеру «112». При этом ждать ее пришлось порядка 50 минут.