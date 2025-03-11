Власти оправдались за работу бригад скорой помощи в Ростове

Posted 11 марта, 12:17
Published 11 марта, 12:17
Modified 11 марта, 12:19
Updated 11 марта, 12:19
Напомним, что в продуктовом магазине Ростова умер мужчина, так и не дождавшись помощи медиков. Очевидцы жаловались, что не могли дозвониться по телефону «103». Скорую удалось вызывать лишь по номеру «112». При этом ждать ее пришлось порядка 50 минут.
В донском Минздраве объяснили, что бригады скорой помощи в Ростове должны выполнять 906 вызовов в сутки. Но, по итогам девятой недели 2025 года, в среднем, в сутки регистрируется 1325 обращений.
«В настоящее время в отделениях скорой медицинской помощи на линиях могут работать 82 бригады», — подчеркнули в министерстве.
Однако могут работать или действительно работают, осталось без уточнений.
В Минздраве также отметили, что в службе скорой медицинской помощи имеется потребность в кадрах.
«Принимая во внимание повышенную потребность жителей города в скорой медицинской помощи, в настоящее время требуется привлечение всех медицинских ресурсов для ее удовлетворения», — сообщили в ответе на официальный запрос.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему жители Ростова часами ждут приезда скорой.