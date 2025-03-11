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Posted 11 марта, 12:17

Published 11 марта, 12:17

Modified 11 марта, 12:19

Updated 11 марта, 12:19

Скорая помощь

Власти оправдались за работу бригад скорой помощи в Ростове

11 марта 2025, 12:17
Фото: 1MI. Скорая помощь
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Эксклюзив
Сложности с дозваниванием по номеру «103» могут возникать в часы высокой обращаемости жителей за скорой медицинской помощью. И из-за занятости всех диспетчеров разговором с ранее дозвонившимся абонентом. Об этом RostovGazeta сообщили в Минздраве Ростовской области.

Напомним, что в продуктовом магазине Ростова умер мужчина, так и не дождавшись помощи медиков. Очевидцы жаловались, что не могли дозвониться по телефону «103». Скорую удалось вызывать лишь по номеру «112». При этом ждать ее пришлось порядка 50 минут.

В донском Минздраве объяснили, что бригады скорой помощи в Ростове должны выполнять 906 вызовов в сутки. Но, по итогам девятой недели 2025 года, в среднем, в сутки регистрируется 1325 обращений.

«В настоящее время в отделениях скорой медицинской помощи на линиях могут работать 82 бригады», — подчеркнули в министерстве.

Однако могут работать или действительно работают, осталось без уточнений.

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В Минздраве также отметили, что в службе скорой медицинской помощи имеется потребность в кадрах.

«Принимая во внимание повышенную потребность жителей города в скорой медицинской помощи, в настоящее время требуется привлечение всех медицинских ресурсов для ее удовлетворения», — сообщили в ответе на официальный запрос.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему жители Ростова часами ждут приезда скорой.

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