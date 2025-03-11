Власти Ростова заявили, что автобусы должны ездить до 24.00. Почему их не дождаться?

Posted 11 марта, 15:22
Published 11 марта, 15:22
Modified 12 марта, 06:00
Updated 12 марта, 06:00
В горадминистрации заявили, что вечером, после 19:00 — 20:00 мск, по расписанию предусмотрен интервал от получаса до 50 минут из-за снижения пассажиропотока.
Также в работе автобусов, маршруток и другого общественного транспорта предусматриваются двухсменные графики. Однако в случае недовыпуска транспортных средств на линию перевозчиков штрафуют.
«Ведется претензионная работа», — сказали в городской управе.
Ранее RostovGazeta писала, что за руль ростовских автобусов собираются посадить граждан Узбекистана.