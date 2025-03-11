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Posted 11 марта, 15:22

Published 11 марта, 15:22

Modified 12 марта, 06:00

Updated 12 марта, 06:00

Власти Ростова заявили, что общественный транспорт должен ходить до полуночи

Власти Ростова заявили, что автобусы должны ездить до 24.00. Почему их не дождаться?

11 марта 2025, 15:22
Фото: 1MI.

Власти Ростова заявили, что общественный транспорт должен ходить до полуночи

В администрации Ростова заявили, что общественный транспорт на всех направлениях должен курсировать до 23.00 мск, а некоторые — до полуночи. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».

В горадминистрации заявили, что вечером, после 19:00 — 20:00 мск, по расписанию предусмотрен интервал от получаса до 50 минут из-за снижения пассажиропотока.

Также в работе автобусов, маршруток и другого общественного транспорта предусматриваются двухсменные графики. Однако в случае недовыпуска транспортных средств на линию перевозчиков штрафуют.

«Ведется претензионная работа», — сказали в городской управе.
За руль пассажирских автобусов в Ростове посадят водителей из Узбекистана
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Ранее RostovGazeta писала, что за руль ростовских автобусов собираются посадить граждан Узбекистана.

Сталкивались ли вы с нехваткой транспорта по вечерам?
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#Милана Белкина#Опросы#Ростов-на-Дону#Автобусы#Общественный транспорт#Транспорт#Городская администрация#Штрафы
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