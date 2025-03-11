Власти Ростова заявили, что автобусы должны ездить до 24.00. Почему их не дождаться?

Власти Ростова заявили, что общественный транспорт должен ходить до полуночи

В администрации Ростова заявили, что общественный транспорт на всех направлениях должен курсировать до 23.00 мск, а некоторые — до полуночи. Об этом сообщил портал «Ростовский городской транспорт».