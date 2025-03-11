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Posted 11 марта, 15:14

Published 11 марта, 15:14

Modified 11 марта, 15:16

Updated 11 марта, 15:16

ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года

ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года

11 марта 2025, 15:14
Фото: ВТБ.
В 2025 году мобильный оператор ВТБ планирует увеличить количество регионов своего присутствия почти в два раза — с 35 до 67 субъектов, где будут доступны к покупке SIM-карты ВТБ Мобайл. Услуги связи при этом будут доступны абонентам на всей территории страны.

В этом году оператор уже начал работу в Курской и Томской областях, а в ближайшее время ожидается запуск услуг в Оренбургской и Липецкой областях. До конца года ВТБ Мобайл начнет обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края.

«К концу 2025 года мы планируем увеличить это число наших клиентов до 80% за счет запуска новых предложений. Синергия банка и оператора повышает лояльность клиентов и удерживает их в экосистеме ВТБ», — подчеркнул Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

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