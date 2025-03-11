ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года

Posted 11 марта, 15:14
Published 11 марта, 15:14
Modified 11 марта, 15:16
Updated 11 марта, 15:16
В этом году оператор уже начал работу в Курской и Томской областях, а в ближайшее время ожидается запуск услуг в Оренбургской и Липецкой областях. До конца года ВТБ Мобайл начнет обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края.
«К концу 2025 года мы планируем увеличить это число наших клиентов до 80% за счет запуска новых предложений. Синергия банка и оператора повышает лояльность клиентов и удерживает их в экосистеме ВТБ», — подчеркнул Алексей Чернецов, генеральный директор ВТБ Мобайл.