ВТБ Мобайл расширит географию присутствия вдвое до конца года

В этом году оператор уже начал работу в Курской и Томской областях, а в ближайшее время ожидается запуск услуг в Оренбургской и Липецкой областях. До конца года ВТБ Мобайл начнет обслуживание во всех регионах присутствия опорного оператора Т2, включая Свердловскую область, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края.