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Posted 11 марта, 14:47

Published 11 марта, 14:47

Modified 11 марта, 14:59

Updated 11 марта, 14:59

Юрий Слюсарь

Юрий Слюсарь напомнил, что перед новым главой Ростова стоит много задач

11 марта 2025, 14:47
Фото: donland.ru. Юрий Слюсарь
Глава региона Юрий Слюсарь поздравил с избранием на пост главы донской столицы Александр Скрябина и напомнил ему о задачах, которые предстоит решать.

В своем Telegram-канале врио губернатора отметил, что перед новым главой Ростова стоит много задач.

— Необходимо пересматривать транспортную схему, приводить в порядок дороги, создавать зеленые зоны отдыха. Большого внимания требует социальная сфера — развитие города и строительство должно вестись с учетом создания необходимой инфраструктуры. И, конечно, Ростов должен вновь стать чистым и привлекательным для жителей и гостей, — написал Юрий Слюсарь.
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Также глава региона напомнил, что за кандидатуру Александра Скрябина единогласно проголосовали все депутаты городской Думы и выразил уверенность, что у Ростова появился хозяин, который хорошо понимает проблемы города.

— Его навыки и компетенции позволят внести значимый вклад в развитие Ростова, а область со своей стороны будет помогать, — добавил Юрий Слюсарь.
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