Юрий Слюсарь напомнил, что перед новым главой Ростова стоит много задач

Posted 11 марта, 14:47
Published 11 марта, 14:47
Modified 11 марта, 14:59
Updated 11 марта, 14:59
В своем Telegram-канале врио губернатора отметил, что перед новым главой Ростова стоит много задач.
— Необходимо пересматривать транспортную схему, приводить в порядок дороги, создавать зеленые зоны отдыха. Большого внимания требует социальная сфера — развитие города и строительство должно вестись с учетом создания необходимой инфраструктуры. И, конечно, Ростов должен вновь стать чистым и привлекательным для жителей и гостей, — написал Юрий Слюсарь.
Также глава региона напомнил, что за кандидатуру Александра Скрябина единогласно проголосовали все депутаты городской Думы и выразил уверенность, что у Ростова появился хозяин, который хорошо понимает проблемы города.
— Его навыки и компетенции позволят внести значимый вклад в развитие Ростова, а область со своей стороны будет помогать, — добавил Юрий Слюсарь.