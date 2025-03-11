Юрий Слюсарь пообещал починить 600 км дорог в Ростовской области. Где пройдет ремонт?

Posted 11 марта, 13:50
Published 11 марта, 13:50
Modified 11 марта, 13:52
Updated 11 марта, 13:52
По словам Юрия Слюсаря, самые масштабные ремонтные работы ожидаются в Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Гуково и в Куйбышевском районе. Всего в регионе будут починены примерно 600 километров дорог.
Кроме того, Юрий Слюсарь отметил несвоевременность устранения повреждений дорожного полотна. Проблемой также стало то, что зачастую через несколько дней после ремонта дорог начинается ремонт коммуникаций.
«В итоге — деньги потратили впустую», — пишет врио губернатора.
Как писала RostovGazeta, ранее данную тему поднимал и глава Ростова Александр Скрябин. Тогда он отчитал коммунальщиков за разбитые дороги в городе.
Юрий Слюсарь отметил, что ведомствам необходимо вести работы синхронно, а муниципалитеты должны заранее заключать долгосрочные контракты с подрядчиками.