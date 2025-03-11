rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 марта, 13:50

Published 11 марта, 13:50

Modified 11 марта, 13:52

Updated 11 марта, 13:52

Ремонт дороги в Ростовской области

Юрий Слюсарь пообещал починить 600 км дорог в Ростовской области. Где пройдет ремонт?

11 марта 2025, 13:50
Фото: donland.ru. Ремонт дороги в Ростовской области

Юрий Слюсарь пообещал починить 600 км дорог в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь пообещал отремонтировать 600 километров дорог в регионе. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

По словам Юрия Слюсаря, самые масштабные ремонтные работы ожидаются в Таганроге, Шахтах, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Гуково и в Куйбышевском районе. Всего в регионе будут починены примерно 600 километров дорог.

Кроме того, Юрий Слюсарь отметил несвоевременность устранения повреждений дорожного полотна. Проблемой также стало то, что зачастую через несколько дней после ремонта дорог начинается ремонт коммуникаций.

«В итоге — деньги потратили впустую», — пишет врио губернатора.
Почти 10 млрд рублей потратят в Ростовской области на ремонт дорог
Узнать подробнее

Как писала RostovGazeta, ранее данную тему поднимал и глава Ростова Александр Скрябин. Тогда он отчитал коммунальщиков за разбитые дороги в городе.

Юрий Слюсарь отметил, что ведомствам необходимо вести работы синхронно, а муниципалитеты должны заранее заключать долгосрочные контракты с подрядчиками.

Читайте также:
Почти 10 млрд рублей потратят в Ростовской области на ремонт дорогПравительство Ростовской области выделило 1,5 млрд рублей на ремонт дорогБолее 92 миллионов рублей потратят на ремонт дорог в Ростове-на-Дону в 2025 году
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт дорог#Ремонт#Последние новости Ростова на сегодня#Дороги#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика