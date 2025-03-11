Замдиректора оператора связи осудили за взятку руководству «Ростгорсвета»

До этого признали виновным экс-директора МКП «Ростгорсвет» Ашота Мирзояна в получении взятки от Колесникова. Его ждет семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере четырех миллионов рублей. Кроме того, Мирзояну нельзя будет занимать должности во властных структурах три года.