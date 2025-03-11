Замдиректора оператора связи осудили за взятку руководству «Ростгорсвета»

Posted 11 марта, 12:56
Published 11 марта, 12:56
Modified 11 марта, 12:58
Updated 11 марта, 12:58
Оперативники выяснили, что замдиректора компании оператора связи «Таймер» Руслан Колесников передал руководству «Ростгорсвета» крупную взятку. Сумма была выдана в обмен на незаконное предоставление мест на опорах наружного освещения под размещение линии связи.
В итоге по решению суда Колесникова ждёт семь лет колонии строгого режима и штраф в размере 400 тысяч рублей.
До этого признали виновным экс-директора МКП «Ростгорсвет» Ашота Мирзояна в получении взятки от Колесникова. Его ждет семь с половиной лет колонии строгого режима и штраф в размере четырех миллионов рублей. Кроме того, Мирзояну нельзя будет занимать должности во властных структурах три года.
Согласно данным системы «Спарк», «Ростгорсвет» занимается передачей электроэнергии и присоединением к распределительным электросетям. Компания зарегистрирована в 1993 году. Согласно информации на 2023 год, ее убытки составили 5,4 миллиона рублей.
Как писала ранее RostovGazeta, Мирзоян возглавил организацию весной 2023 года. Его предшественника Антона Рачкова также поймали на крупной взятке. Подробнее об этом деле читайте в материале.