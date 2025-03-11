Жара до +27 и штормовой ветер накроют Ростовскую область на неделе

Posted 11 марта, 16:37
Published 11 марта, 16:37
Modified 11 марта, 16:39
Updated 11 марта, 16:39
В Ростове в середине недели будет облачно. Ветер будет дуть с небольшой скоростью до 11 метров в секунду, а температура поднимется до +22 градусов. В пятницу, 14 марта, воздух слегка охладится до +20. Порывы ветра в этот день усилятся до 14 метров в секунду.
В регионе в начале суток 13 марта ожидается дождь и туман. Температура в эти сутки будет колебаться от +1 до +25 градусов. На следующий день ветер усилится до 17 метров в секунду, а температура — повысится до +27 градусов.