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Posted 11 марта, 16:37

Published 11 марта, 16:37

Modified 11 марта, 16:39

Updated 11 марта, 16:39

Жара до +27 и штормовой ветер накроют Ростовскую область на неделе

Жара до +27 и штормовой ветер накроют Ростовскую область на неделе

11 марта 2025, 16:37
Фото: 1MI.
В период с 12 по 14 марта в Ростовской области ожидается значительное потепление вплоть до +27 градусов и мощный ветер. Об этом рассказали синоптики.

В Ростове в середине недели будет облачно. Ветер будет дуть с небольшой скоростью до 11 метров в секунду, а температура поднимется до +22 градусов. В пятницу, 14 марта, воздух слегка охладится до +20. Порывы ветра в этот день усилятся до 14 метров в секунду.

В регионе в начале суток 13 марта ожидается дождь и туман. Температура в эти сутки будет колебаться от +1 до +25 градусов. На следующий день ветер усилится до 17 метров в секунду, а температура — повысится до +27 градусов.

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