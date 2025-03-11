«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%

Posted 11 марта, 08:08
Published 11 марта, 08:08
Modified 11 марта, 08:10
Updated 11 марта, 08:10
— Я — ресурсник в прошлом и понимаю, как коммунальная инфраструктура устроена. Нам зима показала, в каком состоянии она находится. Износ в некоторых сетях доходит до 70%, — заявил Александр Скрябин.
И.о. главы администрации добавил, что негативным фактором в вопросе бесперебойного предоставления услуг являются бесхозные сети. Чтобы решить проблему с инженерной инфраструктурой, по словам Александра Скрябина, потребуется комплексный подход и много времени.
— Я прекрасно понимаю, что это невозможно сделать ресурсникам за счет тарифа. И городского, и даже областного бюджета на это не хватит. Нам здесь надо принимать участие в федеральных программах, — отметил кандидат на должность главы Ростова.
По словам чиновника, за месяц работы исполняющим обязанности главы администрации города он выявил пять главных проблем. Помимо коммунальной, в список вошла социальная сфера, аварийное жилье, а также дороги и транспорт.