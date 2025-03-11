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Posted 11 марта, 08:08

Published 11 марта, 08:08

Modified 11 марта, 08:10

Updated 11 марта, 08:10

Работа с сетями водоснабжения в Ростове

«Зима все показала»: Скрябин заявил об износе инженерных сетей в Ростове на 70%

11 марта 2025, 08:08
Фото: «Ростовводоканал». Работа с сетями водоснабжения в Ростове

Александр Скрябин заявил, что инженерные сети изношены на 70% в Ростове

Александр Скрябин, выступая на внеочередном заседании Гордумы Ростова, назвал основные проблемы в донской столице. Одной из них кандидат на должность главы Ростова назвал износ инженерных сетей.
— Я — ресурсник в прошлом и понимаю, как коммунальная инфраструктура устроена. Нам зима показала, в каком состоянии она находится. Износ в некоторых сетях доходит до 70%, — заявил Александр Скрябин.

И.о. главы администрации добавил, что негативным фактором в вопросе бесперебойного предоставления услуг являются бесхозные сети. Чтобы решить проблему с инженерной инфраструктурой, по словам Александра Скрябина, потребуется комплексный подход и много времени.

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Александр Скрябин
Александр Скрябин. Фото: rostovgazeta.ru
— Я прекрасно понимаю, что это невозможно сделать ресурсникам за счет тарифа. И городского, и даже областного бюджета на это не хватит. Нам здесь надо принимать участие в федеральных программах, — отметил кандидат на должность главы Ростова.

По словам чиновника, за месяц работы исполняющим обязанности главы администрации города он выявил пять главных проблем. Помимо коммунальной, в список вошла социальная сфера, аварийное жилье, а также дороги и транспорт.

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#Евгения Волкова#Дороги#Аварийное жилье#Износ#Ростов#Ростов-на-Дону#Гордума#Социальная сфера#Транспорт#Александр Скрябин
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