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Posted 11 марта, 07:45

Published 11 марта, 07:45

Modified 11 марта, 07:47

Updated 11 марта, 07:47

Выборы главы города в Ростове

«Знаю Ростов под землей»: стало известно, что пообещал Скрябин на посту главы города

11 марта 2025, 07:45
Фото: rostovgazeta.ru. Выборы главы города в Ростове

Скрябин представил свою программу кандидата на место главы Ростова-на-Дону

И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин выступил с программой кандидата на пост главы города. Он пообещал улучшить донскую столицу за счет устранения основных проблем.

В Ростове-на-Дону проходит 31-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, в ходе которой кандидаты на должность главы города презентуют свои конкурсные программы.

«Вся моя трудовая жизнь связана с работой на благо города и региона. Начал я ее слесарем в водоканале, поэтому Ростов знаю не только на земле, но и под землей», — начал свое выступление кандидат.

Главу Ростова-на-Дону выберут 11 марта
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Ремонт на сетях в Ростове
Ремонт на сетях в Ростове. Фото: «Ростовводоканал»

Скрябин отметил, что видит как развивается город и какие у него есть проблемы. Жизнь в Ростове, по его мнению, начинается с простых вещей: транспорт, красивые парки, современные и доступные школы. Однако самое простое, оказалось наиболее проблемным.

Так, кандидат выделил топ-5 основных проблем города. Социальная сфера — 70% школ работают в две смены, ЖКХ — высокий износ инженерной инфраструктуры (до 70%), а также дороги — около 48% из них имеет ненормативное техсостояние. В число недостатков вошел городской транспорт, а именно дефицит водителей. На пятом месте оказался вопрос аварийного жилья. В Ростове порядка 216 многоквартирных домов, которые требуют расселения.

Добавим, что Скрябин пообещал активно решать эти проблемы, начиная с этого года.

Ранее RostovGazeta рассказала, что назван главный конкурент Александра Скрябина в выборах главы Ростова.

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