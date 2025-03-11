«Знаю Ростов под землей»: стало известно, что пообещал Скрябин на посту главы города

Posted 11 марта, 07:45
Published 11 марта, 07:45
Modified 11 марта, 07:47
Updated 11 марта, 07:47
В Ростове-на-Дону проходит 31-е внеочередное заседание Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва, в ходе которой кандидаты на должность главы города презентуют свои конкурсные программы.
«Вся моя трудовая жизнь связана с работой на благо города и региона. Начал я ее слесарем в водоканале, поэтому Ростов знаю не только на земле, но и под землей», — начал свое выступление кандидат.
Скрябин отметил, что видит как развивается город и какие у него есть проблемы. Жизнь в Ростове, по его мнению, начинается с простых вещей: транспорт, красивые парки, современные и доступные школы. Однако самое простое, оказалось наиболее проблемным.
Так, кандидат выделил топ-5 основных проблем города. Социальная сфера — 70% школ работают в две смены, ЖКХ — высокий износ инженерной инфраструктуры (до 70%), а также дороги — около 48% из них имеет ненормативное техсостояние. В число недостатков вошел городской транспорт, а именно дефицит водителей. На пятом месте оказался вопрос аварийного жилья. В Ростове порядка 216 многоквартирных домов, которые требуют расселения.
Добавим, что Скрябин пообещал активно решать эти проблемы, начиная с этого года.
Ранее RostovGazeta рассказала, что назван главный конкурент Александра Скрябина в выборах главы Ростова.