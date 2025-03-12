«1 рубль за квадратный метр в год»: Ефимов сообщил о льготной аренде для 4 отелей

Столичные власти предоставили в аренду здания под гостиницы по льготной ставке общей площадью 1500 кв. м. Объекты находятся в четырех районах города: Замоскворечье, Таганский, Преображенское и Соколиная Гора. В апреле прошлого года к ним добавилось еще одно здание площадью 867,4 кв. м. В настоящее время в нем еще проводится реставрация. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества.