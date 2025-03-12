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Posted 12 марта, 15:21

Published 12 марта, 15:21

Modified 12 марта, 15:50

Updated 12 марта, 15:50

«1 рубль за квадратный метр в год»: Ефимов сообщил о льготной аренде для 4 отелей

«1 рубль за квадратный метр в год»: Ефимов сообщил о льготной аренде для 4 отелей

12 марта 2025, 15:21
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов прокомментировал ход реализации программы льготной аренды для сферы гостиничного бизнеса.

С начала 2022 года четыре столичных отеля уже используют льготную ставку, предусмотренную программой «1 рубль за квадратный метр в год».

За период действия программы город передал в аренду пять объектов общей площадью свыше 2300 кв. м, расположенных в центральной и восточной частях Москвы. Четыре здания уже адаптированы под отели и сданы в аренду предпринимателям по льготной ставке.

Чтобы стать участником программы, необходимо выполнить определенные требования: провести ремонт помещений, обеспечить номерной фонд не менее 75% от площади объекта и получить категорию от трёх до пяти звезд. Об этом пишет портал mos.ru.

Столичные власти предоставили в аренду здания под гостиницы по льготной ставке общей площадью 1500 кв. м. Объекты находятся в четырех районах города: Замоскворечье, Таганский, Преображенское и Соколиная Гора. В апреле прошлого года к ним добавилось еще одно здание площадью 867,4 кв. м. В настоящее время в нем еще проводится реставрация. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества.

Развитие гостиничного бизнеса является важным фактором привлечения туристического потока. В 2023 году столица приняла рекордное количество гостей — двадцать шесть миллионов человек.

В 2024 году загрузка московских отелей категории «три звезды» и выше составила в среднем 78%, а во время масштабных мероприятий достигала 90%. Такие показатели в сочетании с программой льготной аренды «1 рубль за квадратный метр» делают гостиничный бизнес привлекательным для инвесторов, подчеркнул Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму.

По информации мэра Москвы Сергея Собянина, основными точками притяжения для туристов являются исторический центр города, благоустроенные парковые зоны и знаковые объекты, такие как ВДНХ. Все детали о мерах поддержки бизнеса и актуальных инвестиционных предложениях размещены на инвестиционном портале Москвы.

#Общество
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