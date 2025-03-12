«1 рубль за квадратный метр в год»: Ефимов сообщил о льготной аренде для 4 отелей

Posted 12 марта, 15:21
Published 12 марта, 15:21
Modified 12 марта, 15:50
Updated 12 марта, 15:50
С начала 2022 года четыре столичных отеля уже используют льготную ставку, предусмотренную программой «1 рубль за квадратный метр в год».
За период действия программы город передал в аренду пять объектов общей площадью свыше 2300 кв. м, расположенных в центральной и восточной частях Москвы. Четыре здания уже адаптированы под отели и сданы в аренду предпринимателям по льготной ставке.
Чтобы стать участником программы, необходимо выполнить определенные требования: провести ремонт помещений, обеспечить номерной фонд не менее 75% от площади объекта и получить категорию от трёх до пяти звезд. Об этом пишет портал mos.ru.
Столичные власти предоставили в аренду здания под гостиницы по льготной ставке общей площадью 1500 кв. м. Объекты находятся в четырех районах города: Замоскворечье, Таганский, Преображенское и Соколиная Гора. В апреле прошлого года к ним добавилось еще одно здание площадью 867,4 кв. м. В настоящее время в нем еще проводится реставрация. Об этом сообщил Максим Гаман, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества.
Развитие гостиничного бизнеса является важным фактором привлечения туристического потока. В 2023 году столица приняла рекордное количество гостей — двадцать шесть миллионов человек.
В 2024 году загрузка московских отелей категории «три звезды» и выше составила в среднем 78%, а во время масштабных мероприятий достигала 90%. Такие показатели в сочетании с программой льготной аренды «1 рубль за квадратный метр» делают гостиничный бизнес привлекательным для инвесторов, подчеркнул Евгений Козлов, первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, председатель Комитета по туризму.
По информации мэра Москвы Сергея Собянина, основными точками притяжения для туристов являются исторический центр города, благоустроенные парковые зоны и знаковые объекты, такие как ВДНХ. Все детали о мерах поддержки бизнеса и актуальных инвестиционных предложениях размещены на инвестиционном портале Москвы.