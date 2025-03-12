Более 10 тысяч объектов культурного наследия выявлено в Ростовской области

Posted 12 марта, 14:45
Published 12 марта, 14:45
Modified 12 марта, 14:47
Updated 12 марта, 14:47
По итогам 2024 года, комитет по охране ОКН проделал большую работу по выявлению новых объектов, проведению мероприятий по госнадзору и обеспечению необходимой документацией уже зарегистрированных памятников.
Так, в прошлом году комитет провел осмотр технического состояния 1,6 тысячи объектов культурного наследия, а также организовал проведение государственных историко-культурных экспертиз 100 выявленных исторически важных строений: 85 памятников архитектуры и 15 — археологии.
Добавим, что среди объектов, включенных в реестр, есть « „Монумент „Тачанка“ в Ростове-на-Дону, „Жилой дом Г. Х. Фельдмана“ в Таганроге, в котором родилась и выросла актриса Фаина Раневская, а также многие другие.
До этого RostovGazeta писала, что рабочие разрушили уникальный декор на фасаде Ростовского цирка, признанного объектом культурного наследия.