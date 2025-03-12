Более 10 тысяч объектов культурного наследия выявлено в Ростовской области

За период с января по декабрь 2024 года в Ростовской области было выявлено 100 объектов культурного наследия. Так, в общей сложности в регионе находится 10,6 тысячи памятников архитектуры и археологии. Информация опубликована на сайте донского правительства

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