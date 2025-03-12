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Posted 12 марта, 14:45

Published 12 марта, 14:45

Modified 12 марта, 14:47

Updated 12 марта, 14:47

Ск.: А. А. Скнарин, В. Д. Батяй, Б. К. Лапко, А. Я. Косолапов, арх. П. А. Ибалаков, «Тачанка-ростовчанка»

Более 10 тысяч объектов культурного наследия выявлено в Ростовской области

12 марта 2025, 14:45
Фото: Липунов Г.А./CC0/wiki. Ск.: А. А. Скнарин, В. Д. Батяй, Б. К. Лапко, А. Я. Косолапов, арх. П. А. Ибалаков, «Тачанка-ростовчанка»
За период с января по декабрь 2024 года в Ростовской области было выявлено 100 объектов культурного наследия. Так, в общей сложности в регионе находится 10,6 тысячи памятников архитектуры и археологии. Информация опубликована на сайте донского правительства

По итогам 2024 года, комитет по охране ОКН проделал большую работу по выявлению новых объектов, проведению мероприятий по госнадзору и обеспечению необходимой документацией уже зарегистрированных памятников.

Так, в прошлом году комитет провел осмотр технического состояния 1,6 тысячи объектов культурного наследия, а также организовал проведение государственных историко-культурных экспертиз 100 выявленных исторически важных строений: 85 памятников архитектуры и 15 — археологии.

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Скульптура Ф. Раневской рядом с «Жилым домом Г. Х. Фельдмана» в Таганроге
Скульптура Ф. Раневской рядом с «Жилым домом Г. Х. Фельдмана» в Таганроге. Фото: donland.ru

Добавим, что среди объектов, включенных в реестр, есть « „Монумент „Тачанка“ в Ростове-на-Дону, „Жилой дом Г. Х. Фельдмана“ в Таганроге, в котором родилась и выросла актриса Фаина Раневская, а также многие другие.

До этого RostovGazeta писала, что рабочие разрушили уникальный декор на фасаде Ростовского цирка, признанного объектом культурного наследия.

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