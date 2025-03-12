Бухгалтер стала главой города Шахты в Ростовской области

Posted 12 марта, 09:54
Published 12 марта, 09:54
Modified 12 марта, 09:56
Updated 12 марта, 09:56
Источник пишет, что Овчиевой 65 лет, она родилась в Калининградской области. Глава города имеет диплом Ростовского института народного хозяйства. С 1982 года она возглавила бухгалтерию отдела народного образования региона.
С 1999 по 2008 годы Овчиева работала в администрации Октябрьского района, а в 2015-м — возглавила ее.
Уточним, что официальной информации по этому поводу от пресс-службы горадминистрации пока не поступало.