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Posted 12 марта, 09:54

Published 12 марта, 09:54

Modified 12 марта, 09:56

Updated 12 марта, 09:56

Людмила Овчиева

Бухгалтер стала главой города Шахты в Ростовской области

12 марта 2025, 09:54
Фото: ТГ Людмилы Овчиевой. Людмила Овчиева
«Хозяйкой» Шахт стала глава администрации Октябрьского района Ростовской области Людмила Овчиева. За неё единогласно проголосовали 22 депутата. Об этом рассказал городской портал Kvu.su.

Источник пишет, что Овчиевой 65 лет, она родилась в Калининградской области. Глава города имеет диплом Ростовского института народного хозяйства. С 1982 года она возглавила бухгалтерию отдела народного образования региона.

С 1999 по 2008 годы Овчиева работала в администрации Октябрьского района, а в 2015-м — возглавила ее.

Уточним, что официальной информации по этому поводу от пресс-службы горадминистрации пока не поступало.

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Ранее RostovGazeta писала о том, что вчера, 11 марта, новый «хозяин» появился у Ростова.

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