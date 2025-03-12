Четыре пруда с карпами и толстолобиками продают в Ростовской области за 350 млн

Posted 12 марта, 13:39
Published 12 марта, 13:39
Modified 12 марта, 15:32
Updated 12 марта, 15:32
По данным объявления, ферма располагается на участке в 555 гектаров. Из них 450 гектаров занимают четыре пруда для выращивания рыбы. Продавец заявляет, что компания занимается разведением карпов, толстолобиков и белого амура.
В стоимость 350 миллионов рублей также входят склады, оборудование, инвентарь, насосная станция, техника и транспорт.
Собственник заявляет, что предприятие окупится в течение 3–5 лет. Для выручки от 160 до 230 миллионов рублей в год (из них прибыль — 112 миллионов рублей) нужно будет расходовать около 45-65 миллионов рублей.
«Коллектив слажен из сотрудников — профессионалов своего дела, которые десятилетиями из поколения в поколение трудятся и держутся за свою работу», — заявляет продавец.
Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове выставили на продажу особняк бизнесмена за 180 миллионов рублей.