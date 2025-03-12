rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 13:39

Published 12 марта, 13:39

Modified 12 марта, 15:32

Updated 12 марта, 15:32

На рыбной ферме

Четыре пруда с карпами и толстолобиками продают в Ростовской области за 350 млн

12 марта 2025, 13:39
Фото: Unsplash. На рыбной ферме

В Ростовской области продают рыбную ферму за 350 млн рублей

Недалеко от Семикаракорска продаётся рыбоводнoe предприятие за 350 миллионов рублей. Соответствующая информация появилось на популярном сервисе объявлений.

По данным объявления, ферма располагается на участке в 555 гектаров. Из них 450 гектаров занимают четыре пруда для выращивания рыбы. Продавец заявляет, что компания занимается разведением карпов, толстолобиков и белого амура.

В стоимость 350 миллионов рублей также входят склады, оборудование, инвентарь, насосная станция, техника и транспорт.

Собственник заявляет, что предприятие окупится в течение 3–5 лет. Для выручки от 160 до 230 миллионов рублей в год (из них прибыль — 112 миллионов рублей) нужно будет расходовать около 45-65 миллионов рублей.

«Коллектив слажен из сотрудников — профессионалов своего дела, которые десятилетиями из поколения в поколение трудятся и держутся за свою работу», — заявляет продавец.
В Ростовской области продают участок растениеводческой компании-банкрота
Узнать подробнее

Ранее RostovGazeta писала о том, что в Ростове выставили на продажу особняк бизнесмена за 180 миллионов рублей.

Читайте также:
Прибыльный молокозавод продают в Ростовской области за почти 110 млн рублейЖителям Ростовской области предложили выращивать грибы за 200 млн рублейМог вызвать токсический гепатит: тонны опасного гороха нашли в Ростовской области
#Милана Белкина#Бизнес#Ростов-на-Дону#Продажа#Продажи
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика