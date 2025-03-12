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Posted 12 марта, 16:14

Published 12 марта, 16:14

Modified 12 марта, 16:16

Updated 12 марта, 16:16

Колонии и СИЗО Ростовской области массово заполонили иностранцы

Директор ФСИН сообщил об увеличении «концентрации иностранцев» в колониях и СИЗО

12 марта 2025, 16:14
Фото: 1MI. Колонии и СИЗО Ростовской области массово заполонили иностранцы
В колониях и следственных изоляторах России увеличилась концентрация иностранцев. В пенитенциарных учреждениях их насчитывается чуть больше 30 тысяч человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора ФСИН Аркадия Гостева.

Гостев рассказал, что в колониях и СИЗО «увеличилась концентрация иностранцев». Так, по его словам, на 1 января 2025 года в российских колониях и СИЗО насчитывалось порядка 30 тысяч иностранных граждан, при этом 69,5% из них являются выходцами из Средней Азии.

«Данные свидетельствуют об увеличении рисков осложнения оперативной обстановки в учреждениях, которые в ряде случаев переросли в чрезвычайные происшествия, такие как побеги и захваты заложников. Нами предприняты соответствующие меры реагирования, в том числе организационные, кадровые, процессуальные», — сказал глава ФСИН.

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Добавим, что за прошедший год в отношении иностранцев и лиц без гражданства было принято 7,6 тысячи решений о нежелательности пребывания в стране, а также более 8,7 тысячи — о запрете въезда в Россию.

Напомним, что в июне 2024 года в СИЗО-1 Ростова-на-Дону произошел инцидент с захватом заложников. Шестеро террористов пытались выбраться на свободу, напав на двух сотрудников СИЗО. Всех преступников ликвидировали.

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