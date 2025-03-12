Директор ФСИН сообщил об увеличении «концентрации иностранцев» в колониях и СИЗО

Гостев рассказал, что в колониях и СИЗО «увеличилась концентрация иностранцев». Так, по его словам, на 1 января 2025 года в российских колониях и СИЗО насчитывалось порядка 30 тысяч иностранных граждан, при этом 69,5% из них являются выходцами из Средней Азии.