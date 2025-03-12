ДТП с грузовиком перекрыло движение сразу на трех улицах Ростова

В результате машины, попавшие в ДТП, перекрыли проезд по улице Особенной — от кольца на Оганова до Вавилова и Королева. Аналогичная ситуация на Вавилова — от Орбитальной до того же кольца с Особенной и Королева. А также пробка наблюдается на проспекте Королева — от бульвара Комарова до кольца с Вавилова и Особенной.