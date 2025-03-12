ДТП с грузовиком перекрыло движение сразу на трех улицах Ростова

Posted 12 марта, 07:11
Published 12 марта, 07:11
Modified 12 марта, 07:13
Updated 12 марта, 07:13
По словам очевидцев, в аварию попал грузовик. Подробности неизвестны: в ГАИ по Ростовской области происшествие пока не прокомментировали.
В результате машины, попавшие в ДТП, перекрыли проезд по улице Особенной — от кольца на Оганова до Вавилова и Королева. Аналогичная ситуация на Вавилова — от Орбитальной до того же кольца с Особенной и Королева. А также пробка наблюдается на проспекте Королева — от бульвара Комарова до кольца с Вавилова и Особенной.
По данным «Яндекс.Карты», каждый затор тянется на несколько километров. Сотни автомобилистов вынуждены стоять в пробке, ожидая, когда последствия ДТП ликвидируют. В ближайшие часы водителям стоит заранее найти пути объезда, чтобы не терять время на злосчастных участках.
Ранее жуткие пробки в городе были накануне 8 марта.