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Posted 12 марта, 07:11

Published 12 марта, 07:11

Modified 12 марта, 07:13

Updated 12 марта, 07:13

Грузовик

ДТП с грузовиком перекрыло движение сразу на трех улицах Ростова

12 марта 2025, 07:11
Фото: Unsplash. Грузовик
Авария в Ростове-на-Дону стала причиной пробки сразу на трех улицах. ДТП случилось утром 12 марта на улице Особенной.

По словам очевидцев, в аварию попал грузовик. Подробности неизвестны: в ГАИ по Ростовской области происшествие пока не прокомментировали.

В результате машины, попавшие в ДТП, перекрыли проезд по улице Особенной — от кольца на Оганова до Вавилова и Королева. Аналогичная ситуация на Вавилова — от Орбитальной до того же кольца с Особенной и Королева. А также пробка наблюдается на проспекте Королева — от бульвара Комарова до кольца с Вавилова и Особенной.

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ДТП с грузовиком перекрыло движение сразу на трех улицах Ростова
ДТП с грузовиком перекрыло движение сразу на трех улицах Ростова. Фото: Яндекс. Карты

По данным «Яндекс.Карты», каждый затор тянется на несколько километров. Сотни автомобилистов вынуждены стоять в пробке, ожидая, когда последствия ДТП ликвидируют. В ближайшие часы водителям стоит заранее найти пути объезда, чтобы не терять время на злосчастных участках.

Ранее жуткие пробки в городе были накануне 8 марта.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ДТП#Пробка#Грузовик#Бульвар Комарова#Улица Особенная#ГАИ
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