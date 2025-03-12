Фирму олигарха Саввиди заставили заплатить за землю под автовокзалом в Ростове

Posted 12 марта, 12:50
Published 12 марта, 12:50
Modified 12 марта, 12:52
Updated 12 марта, 12:52
Согласно документации, размещенной в картотеке суда, Росимущество Ростовской области подало исковое заявление в Арбитражный суд еще 10 октября прошлого года. Ведомство потребовало взыскать 28,8 миллиона рублей с ООО «Агроком Холдинг».
По информации издания РБК «Ростов», Росимущество направило иск в суд в целью вернуть задолженность за аренду земельного участка на улице Шолохова, где расположено здание Центрального автовокзала, принадлежащее «Агроком холдингу». Во вторник, 11 марта, суд полностью удовлетворил иск.
Добавим, что одним из учредителей компании является супруга олигарха Ивана Саввиди — Киряки.
Ранее RostovGazeta рассказала, что ЦГБ Батайска заплатит более двух миллионов рублей «Водоканалу Ростова-на-Дону».