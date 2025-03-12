Фирму олигарха Саввиди заставили заплатить за землю под автовокзалом в Ростове

По информации издания РБК «Ростов», Росимущество направило иск в суд в целью вернуть задолженность за аренду земельного участка на улице Шолохова, где расположено здание Центрального автовокзала, принадлежащее «Агроком холдингу». Во вторник, 11 марта, суд полностью удовлетворил иск.