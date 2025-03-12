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Posted 12 марта, 13:36

Published 12 марта, 13:36

Modified 12 марта, 13:38

Updated 12 марта, 13:38

Донской инфекционный центр

Госэкспертиза забраковала проект дороги к инфекционному центру в Ростове

12 марта 2025, 13:36
Фото: donland.ru. Донской инфекционный центр
Государственная экспертиза не одобрила проектную документацию по реконструкции дорог по переулку Алябьева и улице Виталия Ходоша в Ростове-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Так, в Ростове-на-Дону запланировали проведение работ по реконструкции автомобильной дороги по переулку Алябьева и улице Виталия Ходоша, расположенных в Ворошиловском районе. Отремонтированная дорога могла бы в разы упростить проезд не только к местным школам и детсадам, но и к Донскому инфекционному центру.

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Однако на данный момент госэкспертиза вынесла отрицательное заключение по проектной документации и результатам инженерных изысканий.

Добавим, что застройщиком проекта выступает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова.

Ранее RostovGazeta стало известно, что госэкспертиза одобрила строительство школы на улице Малиновского в Ростове-на-Дону.

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