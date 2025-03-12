Госэкспертиза забраковала проект дороги к инфекционному центру в Ростове

Так, в Ростове-на-Дону запланировали проведение работ по реконструкции автомобильной дороги по переулку Алябьева и улице Виталия Ходоша, расположенных в Ворошиловском районе. Отремонтированная дорога могла бы в разы упростить проезд не только к местным школам и детсадам, но и к Донскому инфекционному центру.