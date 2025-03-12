Инспектору в Ростовской области дали взятку 140 килограммов рыбы

Posted 12 марта, 11:10
Published 12 марта, 11:10
Modified 12 марта, 11:12
Updated 12 марта, 11:12
Оперативники выяснили, что волгодончанин Владимир Рыбальченко и начальник волгодонской инспекции Роман Макаров были пойманы при получении от жителя станицы Мариинской взятки в виде рыбы общим весом в 139 килограммов.
Общая стоимость биоресурсов превысила 228 тысяч рублей. В обмен ему должны были позволить незаконно вылавливать биологические ресурсы в Дону.
В конце 2023 года следователи возбудили в отношении Рыбальченко дело по признакам посредничества во взяточничестве. Суд назначил ему три года условного лишения свободы.
Макаров был осуждён в марте 2024 года. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.