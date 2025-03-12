Инспектору в Ростовской области дали взятку 140 килограммов рыбы

Жителя Волгодонска поймали на взятке в виде 139 килограммов рыбы инспектору

На Дону вынесли приговор посреднику в получении взятки инспектором за покровительство в незаконной добыче биоресурсов. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.