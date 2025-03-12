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Posted 12 марта, 11:10

Published 12 марта, 11:10

Modified 12 марта, 11:12

Updated 12 марта, 11:12

Осетровые

Инспектору в Ростовской области дали взятку 140 килограммов рыбы

12 марта 2025, 11:10
Фото: Pxhere. Осетровые

Жителя Волгодонска поймали на взятке в виде 139 килограммов рыбы инспектору

На Дону вынесли приговор посреднику в получении взятки инспектором за покровительство в незаконной добыче биоресурсов. Об этом сообщили в УФСБ России по Ростовской области.

Оперативники выяснили, что волгодончанин Владимир Рыбальченко и начальник волгодонской инспекции Роман Макаров были пойманы при получении от жителя станицы Мариинской взятки в виде рыбы общим весом в 139 килограммов.

Общая стоимость биоресурсов превысила 228 тысяч рублей. В обмен ему должны были позволить незаконно вылавливать биологические ресурсы в Дону.

В конце 2023 года следователи возбудили в отношении Рыбальченко дело по признакам посредничества во взяточничестве. Суд назначил ему три года условного лишения свободы.

Макаров был осуждён в марте 2024 года. Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы.

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Ранее RostovGazeta писала, что в регионе поймали браконьеров с полным багажником голов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Суд#Волгодонск#Браконьерство#Взятка#УФСБ#Биоресурсы
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