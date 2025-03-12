Инженер Ростовской АЭС вошел в тройку лучших молодых работников «Росэнергоатом»

«Конкурс „Энергия Молодых“ — площадка, которая дает возможность заявить о себе и своих профессиональных достижениях за год. Понять насколько достигнутые результаты участников влияют на твою работу и лично пообщаться с руководством Концерна на важные темы. На мой взгляд, молодой лидер — это тот, кто развивает себя и обучает других, идет к цели с командой и балансом по жизни, любит семью, свое дело и Родину» — рассказал Руслан Арьков .