Как оформить самозапрет на кредиты и как его снять: пошаговая инструкция

Posted 12 марта, 10:18
Published 12 марта, 10:18
Modified 12 марта, 10:21
Updated 12 марта, 10:21
RostovGazeta узнала, как установить самозапрет на кредиты и можно ли его потом снять.
Самозапрет на оформление кредитов представляет собой ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Он запрещает банкам выдавать какие-либо суммы под заем во всех финансовых организациях. Если установить такой запрет, то никто не сможет взять кредит на ваше имя — ни вы, ни мошенники.
Закон о самозапрете был принят Госдумой еще в 2023 году. Изначально планировалось, что он вступит в силу в июле 2023-го, но в итоге президент подписал его в феврале 2024-го, а действовать он начал с 1 марта 2025 года. Ознакомиться с текстом Федерального закона от 26.02.2024 № 31-ФЗ («О внесении изменений в Федеральный закон „О кредитных историях“ и Федеральный закон „О потребительском кредите“) можно на официальном сайте, на котором публикуются правовые акты РФ.
По данным Минцифры России на 11 число, в Ростовской области установили уже 115 тысяч самозапретов. При подсчете учитывались только пользователи Госуслуг. Некоторые могли воспользоваться услугой и через местное отделение МФЦ.
Еще выше число установленных самозапретов оказалось в соседнем Краснодарском крае (185 тысяч), в Санкт-Петербурге (388 тысяч) и в Москве (951 тысяча). Ростовская область заняла 9 место в списке регионов с наибольшим количеством оформлений самозапрета. Десятку замыкает Челябинская область, где насчитали 114 тысяч заявлений.
Всего в России самозапреты на кредиты оформили порядка 5 миллионов человек.
Юрист Антон Габович в интервью RostovGazeta рассказал, что закон о самозапрете на кредиты призван если не ликвидировать, то значительно снизить число пострадавших от мошенничества.
«И если от человека будет поступать заявка на получение кредита, банки будут проверять не только кредитную историю, но и наличие или отсутствие установленного самозапрета. Если запрет установлен в системе — кредит не будет выдан. Буквально недавно был случай, когда женщина, не понимая сути, „натыкала“ пальцем на сообщения в телефоне. Зашла в приложение банка, разморозила кредитную карту и одним касанием перевела все кредитные средства непонятно кому. Как такое произошло — сама не поняла, а попалась. Поэтому самозапрет на кредиты позволить предотвратить подобные ситуации», — говорит юрист.
Самозапрет на кредитование можно оформить на портале «Госуслуги» по ссылке и в МФЦ. Его можно установить, даже если у человека нет кредитной истории. На основании заявления о самозапрете квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) сформируют кредитную историю человека и включат в нее эти сведения.
Чтобы оформить самозапрет онлайн с помощью портала «Госуслуги», понадобится около 5-10 минут. Рассказываем, как заполнить шаблонное заявление:
Далее квалифицированные бюро кредитных историй примут заявление и включат в кредитную историю сведения о нем. На следующий день запрет начнет действовать. Если понадобится снять запрет, то он прекратит действие на второй день после отправления заявления.
Оформление самозапрета доступно всем без исключения на портале «Госуслуг». А вот с МФЦ все оказалось не так просто. Подать заявление очно пока возможно не во всех отделениях. Эту услугу будут вводить поэтапно вплоть до 31 августа 2025 года.
Зато как только появиться эта возможность, оформление станет еще более простым для старшего поколения, которому управление финансами через смартфон дается порой нелегко. Пожилым клиентам достаточно будет прийти с паспортом в отделение МФЦ — все остальное сделают сотрудники.
Отказать в подаче заявления не могут, оно оформляется по стандартному шаблону и направляется во все квалифицированные БКИ. А вот они уже имеют право отклонить заявление, если выявят несоответствие каких-либо сведений. В таком случае заявителю направят уведомление, где будет указана причина отказа. Его можно получить в личном кабинете на «Госуслугах» или при личном посещении МФЦ.
Устранив все неточности в заявлении, можно подать его повторно еще раз.
Защита от мошенников — это безусловно хорошо, но что же делать, когда понадобится взять кредит для себя? Снять запрет, который вы до этого установили. Для этого понадобится УНЭП «Госключ» (усиленная неквалифицированная электронная подпись) или УКЭП (усиленная квалифицированная электронная подпись). Без этих подписей ничего не выйдет.
Чтобы получить УНЭП, нужна подтвержденная запись на «Госуслугах», данные СНИЛС в личном кабинете, привязанный к записи номер телефона и приложение «Госключ». Далее можно просто следовать подсказкам на экране — там будет пошаговая инструкция.
Также заявление можно будет подать через МФЦ и подписать его лично. Но эта услуга, как и оформление самозапрета, может появиться не сразу, в период до 31 августа.
Ограничение будет снято по прошествии двух дней после его установления. В Центробанке считают, что такой период охлаждения нужен для предотвращения случаев, когда клиент может снять самозапрет под влиянием мошенников.
Ранее RostovGaeta сообщала о новом способе взлома аккаунтов на «Госуслугах».