Как оформить самозапрет на кредиты и как его снять: пошаговая инструкция

Закон о самозапрете был принят Госдумой еще в 2023 году. Изначально планировалось, что он вступит в силу в июле 2023-го, но в итоге президент подписал его в феврале 2024-го, а действовать он начал с 1 марта 2025 года. Ознакомиться с текстом Федерального закона от 26.02.2024 № 31-ФЗ («О внесении изменений в Федеральный закон „О кредитных историях“ и Федеральный закон „О потребительском кредите“) можно на официальном сайте, на котором публикуются правовые акты РФ.