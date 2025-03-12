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Posted 12 марта, 16:22

Published 12 марта, 16:22

Modified 12 марта, 16:24

Updated 12 марта, 16:24

Карпину подняли зарплату до 1,8 млн евро после увольнения из ФК «Ростов»

Карпину подняли зарплату до 1,8 млн евро после увольнения из ФК «Ростов»

12 марта 2025, 16:22
Фото: Телеграм-канал «ФК Ростов». Карпину подняли зарплату до 1,8 млн евро после увольнения из ФК «Ростов»
Тренер Валерий Карпин получил солидную прибавку к зарплате после того, как покинул футбольный клуб «Ростов». Теперь главному тренеру сборной России платят 1,8 миллиона евро в год, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на журналиста Виталия Рогова.

Напомним, что 25 февраля Валерий Карпин принял решение оставить пост главного тренера ФК «Ростов». На его место пришел испанец Джонатан Альба.

После увольнения Карпин получил прибавку к заработной плате в сборной России. Теперь тренер получает 1,8 миллиона евро в год. Так, на 12 марта курс валюты составляет 93,97 рубля, то есть его годовой доход составляет примерно 169 миллионов рублей.

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Добавим, что это делает Валерия Карпина не только одним из самых дорогих тренеров РПЛ, но и Европы.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин собирается переехать в Эстонию.

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