Карпину подняли зарплату до 1,8 млн евро после увольнения из ФК «Ростов»

Posted 12 марта, 16:22
Published 12 марта, 16:22
Modified 12 марта, 16:24
Updated 12 марта, 16:24
Напомним, что 25 февраля Валерий Карпин принял решение оставить пост главного тренера ФК «Ростов». На его место пришел испанец Джонатан Альба.
После увольнения Карпин получил прибавку к заработной плате в сборной России. Теперь тренер получает 1,8 миллиона евро в год. Так, на 12 марта курс валюты составляет 93,97 рубля, то есть его годовой доход составляет примерно 169 миллионов рублей.
Добавим, что это делает Валерия Карпина не только одним из самых дорогих тренеров РПЛ, но и Европы.
Ранее стало известно, что бывший главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин собирается переехать в Эстонию.