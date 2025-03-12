Карпину подняли зарплату до 1,8 млн евро после увольнения из ФК «Ростов»

После увольнения Карпин получил прибавку к заработной плате в сборной России. Теперь тренер получает 1,8 миллиона евро в год. Так, на 12 марта курс валюты составляет 93,97 рубля, то есть его годовой доход составляет примерно 169 миллионов рублей.