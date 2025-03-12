Коммунальные службы Ростова приступили к «генеральной уборке» городских улиц

Posted 12 марта, 15:45
Published 12 марта, 15:45
Modified 12 марта, 15:47
Updated 12 марта, 15:47
Глава города Александр Скрябин выслушал доклад своего заместителя по вопросам ЖКХ Станислава Марченко и распорядился провести штаб по подготовке к «Месячнику чистоты».
Станислав Марченко отметил, что теплая погода в донской столице позволяет коммунальным службам приступить к мероприятиям по выходу из зимы, не дожидаясь старта «Месячника чистоты», который намечен на 17 марта. По его словам, коммунальщики города уже чистят прилотковые части транспортных артерий от наносного грунта и подрезают его, чтобы во время дождя он не оказался на дорожном полотне. Причем данные работы выполняются как вручную, так и механическим способом при помощи техники.
— Впервые в новом весеннем сезоне на маршруты вышли так называемые машины-пылесосы, которые собирают пыль с проезжей части, — пояснил заместитель главы города Ростова по вопросам ЖКХ.
Коммунальные службы уже приступили и к мойке дорожных ограждений. Кроме того, во всех районах города выполняется подметание тротуаров и выполняется патрульная уборка случайного мусора и урн. В ближайшее время начнется мойка тротуаров и остановочных комплексов.
Мероприятия по приведению в порядок парковой территории в «Авиаторе» включают очистку от случайного мусора, обрезку и распил аварийных деревьев, а также ликвидацию наносного грунта вдоль дорожек и подметание.
Накануне работы по уборке случайного мусора выполнены и на территории общего пользования для благоустройства и озеленения по ул. Вересаева и ул. Берберовской на площади 2,5 га. На городской Набережной помыты гранитные поверхности, лавочки и урны.
Выслушав доклад, Александр Скрябин предложил два варианта решения проблемы по уборке городских улиц, которые по его мнению способны не только повысить качество работ, но и обеспечить контроль за результатами труда.
В первом случае необходимо создать муниципальные предприятия по уборке городских территорий. Если это осуществить, то и ТСЖ, и управляющие компании будут перечислять средства, которые они собирают на содержание дворников, напрямую в муниципальные предприятия, что позволит ростовчанам спрашивать с городских властей за чистоту, в том числе через электронные сервисы.
Второй вариант предусматривает прямую доплату дворникам управляющих компаний. Тогда средства будут направляться непосредственно работникам, а управляющие организации будут нести ответственность за чистоту прилегающих к многоквартирным домам территорий.
Чтобы выяснить какой из вариантов будет более эффективным для города, во время совещания было решено внедрить обе системы в двух районах города для апробации и понять, какой из вариантов более приемлем.
Также Александр Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства. Он уверен, что подобная инициатива вернет контроль за чистотой города в руки муниципалитета, минимизирует зависимость от подрядчиков и обеспечит прозрачность использования средств, выделяемых на уборку.
Под конец совещания глава города Ростова подчеркнул, что теперь вся концепция работы и развития города должны быть выстроены вокруг ростовчанина и старт проекта по изменению системы уборки городских территорий особенно актуален после зимнего периода.