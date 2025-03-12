Коммунальные службы Ростова приступили к «генеральной уборке» городских улиц

Станислав Марченко отметил, что теплая погода в донской столице позволяет коммунальным службам приступить к мероприятиям по выходу из зимы, не дожидаясь старта «Месячника чистоты», который намечен на 17 марта. По его словам, коммунальщики города уже чистят прилотковые части транспортных артерий от наносного грунта и подрезают его, чтобы во время дождя он не оказался на дорожном полотне. Причем данные работы выполняются как вручную, так и механическим способом при помощи техники.