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Posted 12 марта, 15:45

Published 12 марта, 15:45

Modified 12 марта, 15:47

Updated 12 марта, 15:47

Коммунальные службы Ростова приступили к «генеральной уборке» городских улиц

Коммунальные службы Ростова приступили к «генеральной уборке» городских улиц

12 марта 2025, 15:45
Фото: пресс-служба главы города Ростова-на-Дону.
Сегодня в администрации города прошло оперативное планерное совещание, где одним из главных вопросов стал проект по изменению системы уборки городских территорий.

Глава города Александр Скрябин выслушал доклад своего заместителя по вопросам ЖКХ Станислава Марченко и распорядился провести штаб по подготовке к «Месячнику чистоты».

Станислав Марченко отметил, что теплая погода в донской столице позволяет коммунальным службам приступить к мероприятиям по выходу из зимы, не дожидаясь старта «Месячника чистоты», который намечен на 17 марта. По его словам, коммунальщики города уже чистят прилотковые части транспортных артерий от наносного грунта и подрезают его, чтобы во время дождя он не оказался на дорожном полотне. Причем данные работы выполняются как вручную, так и механическим способом при помощи техники.

— Впервые в новом весеннем сезоне на маршруты вышли так называемые машины-пылесосы, которые собирают пыль с проезжей части, — пояснил заместитель главы города Ростова по вопросам ЖКХ.

Коммунальные службы уже приступили и к мойке дорожных ограждений. Кроме того, во всех районах города выполняется подметание тротуаров и выполняется патрульная уборка случайного мусора и урн. В ближайшее время начнется мойка тротуаров и остановочных комплексов.

Мероприятия по приведению в порядок парковой территории в «Авиаторе» включают очистку от случайного мусора, обрезку и распил аварийных деревьев, а также ликвидацию наносного грунта вдоль дорожек и подметание.

Накануне работы по уборке случайного мусора выполнены и на территории общего пользования для благоустройства и озеленения по ул. Вересаева и ул. Берберовской на площади 2,5 га. На городской Набережной помыты гранитные поверхности, лавочки и урны.

Фото: пресс-служба главы города Ростова-на-Дону

Выслушав доклад, Александр Скрябин предложил два варианта решения проблемы по уборке городских улиц, которые по его мнению способны не только повысить качество работ, но и обеспечить контроль за результатами труда.

В первом случае необходимо создать муниципальные предприятия по уборке городских территорий. Если это осуществить, то и ТСЖ, и управляющие компании будут перечислять средства, которые они собирают на содержание дворников, напрямую в муниципальные предприятия, что позволит ростовчанам спрашивать с городских властей за чистоту, в том числе через электронные сервисы.

Второй вариант предусматривает прямую доплату дворникам управляющих компаний. Тогда средства будут направляться непосредственно работникам, а управляющие организации будут нести ответственность за чистоту прилегающих к многоквартирным домам территорий.

Чтобы выяснить какой из вариантов будет более эффективным для города, во время совещания было решено внедрить обе системы в двух районах города для апробации и понять, какой из вариантов более приемлем.

Фото: пресс-служба главы города Ростова-на-Дону

Также Александр Скрябин предложил воссоздать городские комбинаты благоустройства. Он уверен, что подобная инициатива вернет контроль за чистотой города в руки муниципалитета, минимизирует зависимость от подрядчиков и обеспечит прозрачность использования средств, выделяемых на уборку.

Под конец совещания глава города Ростова подчеркнул, что теперь вся концепция работы и развития города должны быть выстроены вокруг ростовчанина и старт проекта по изменению системы уборки городских территорий особенно актуален после зимнего периода.

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