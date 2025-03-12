Маникюр по 500 рублей: зачем жители Ростова сбегают жить в села

«Дети и здесь нашли себе хобби, кружки. Много времени проводят на свежем воздухе. Мы часто ездим в город, для местных это абсолютная норма — поехать за покупками, к врачу, в кино, погулять. Город хорош своей инфраструктурой. Если бы то же самое было бы здесь, это нельзя было бы назвать деревенской жизнью рядом с природой», — считает Иван.