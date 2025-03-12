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Posted 12 марта, 11:21

Published 12 марта, 11:21

Modified 12 марта, 11:23

Updated 12 марта, 11:23

Частный дом

Маникюр по 500 рублей: зачем жители Ростова сбегают жить в села

12 марта 2025, 11:21
Фото: 1MI. Частный дом

Бывшие жители Ростова-на-Дону рассказали, почему переехали в села

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Эксклюзив
Деревня больше не ассоциируется у горожан с труднодоступностью, низким заработком и отсутствием удобств. RostovGazeta пообщалась с бывшими жителями Ростова и узнала, почему они считают сельскую жизнь лучше городской.

Полина Агафонова уже полтора года живет в одном из хуторов Ростовской области в получасе езды от донской столицы. Дом и участок достались ей в наследство от бабушки.

«Я знала, что работу в деревне не найду. В школу меня не возьмут без специального образования, а магазины держат местные жители и сами стоят за кассой. Перед переездом я прошла курсы, купила мебель, материалы и сразу, как приехала, повесила на забор табличку с надписью: „Маникюр 500 рублей“, — вспоминает Полина.

Она оказалось единственным мастером маникюра в хуторе. Клиентская база, по ее словам, быстро пополнилась не только местными жителями, но и женщинами из окрестных поселков.

Полина Агафонова считает, что жизнь в деревне помогла ей сократить расходы на импульсивные покупки и развлечения, а также позволила заняться новыми хобби, на которые у нее не хватало времени до переезда.

«Я вижу в деревне гораздо больше возможностей. Здесь низкая конкуренция в очень многих направления, отзывчивые соседи и нет ощущения, что ты все время по жизни опаздываешь», — делится собеседница RostovGazeta.

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Катер на воде
Катер на воде. Фото: 1MI

Дончанин Иван Муртычев вместе с женой и детьми перебрался на село из центра Ростова семь лет назад.

«Когда родился третий ребенок в двушке нам стало тесно. Дом с большим участком на берегу Таганрогского залива в часе езды от Ростова и Таганрога оказался просторнее и дешевле трехкомнатной квартиры на окраине Ростова», — делится Иван.

По его словам, отсутствие работы в селе не напугало его, хотя формат удаленного сотрудничества IT-компания, где работал дончанин, не рассматривала вплоть до «ковидного» 2020 года.

«Я устроился в онлайн-школу преподавателем программирования, а с 2022 — в крупную московскую IT-компанию. Прямо так, не выезжая из деревни», — рассказывает Иван Муртычев.

Он добавляет, что сельская жизнь оградила его семью от докучающих соседей, лишних трат, пробок на дорогах и стресса из-за ускоренного темпа жизни в городе.

«Дети и здесь нашли себе хобби, кружки. Много времени проводят на свежем воздухе. Мы часто ездим в город, для местных это абсолютная норма — поехать за покупками, к врачу, в кино, погулять. Город хорош своей инфраструктурой. Если бы то же самое было бы здесь, это нельзя было бы назвать деревенской жизнью рядом с природой», — считает Иван.

О том, почему ростовчане покидают мегаполис и уезжают в село читайте в материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область
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