Маникюр по 500 рублей: зачем жители Ростова сбегают жить в села

Posted 12 марта, 11:21
Published 12 марта, 11:21
Modified 12 марта, 11:23
Updated 12 марта, 11:23
Полина Агафонова уже полтора года живет в одном из хуторов Ростовской области в получасе езды от донской столицы. Дом и участок достались ей в наследство от бабушки.
«Я знала, что работу в деревне не найду. В школу меня не возьмут без специального образования, а магазины держат местные жители и сами стоят за кассой. Перед переездом я прошла курсы, купила мебель, материалы и сразу, как приехала, повесила на забор табличку с надписью: „Маникюр 500 рублей“, — вспоминает Полина.
Она оказалось единственным мастером маникюра в хуторе. Клиентская база, по ее словам, быстро пополнилась не только местными жителями, но и женщинами из окрестных поселков.
Полина Агафонова считает, что жизнь в деревне помогла ей сократить расходы на импульсивные покупки и развлечения, а также позволила заняться новыми хобби, на которые у нее не хватало времени до переезда.
«Я вижу в деревне гораздо больше возможностей. Здесь низкая конкуренция в очень многих направления, отзывчивые соседи и нет ощущения, что ты все время по жизни опаздываешь», — делится собеседница RostovGazeta.
Дончанин Иван Муртычев вместе с женой и детьми перебрался на село из центра Ростова семь лет назад.
«Когда родился третий ребенок в двушке нам стало тесно. Дом с большим участком на берегу Таганрогского залива в часе езды от Ростова и Таганрога оказался просторнее и дешевле трехкомнатной квартиры на окраине Ростова», — делится Иван.
По его словам, отсутствие работы в селе не напугало его, хотя формат удаленного сотрудничества IT-компания, где работал дончанин, не рассматривала вплоть до «ковидного» 2020 года.
«Я устроился в онлайн-школу преподавателем программирования, а с 2022 — в крупную московскую IT-компанию. Прямо так, не выезжая из деревни», — рассказывает Иван Муртычев.
Он добавляет, что сельская жизнь оградила его семью от докучающих соседей, лишних трат, пробок на дорогах и стресса из-за ускоренного темпа жизни в городе.
«Дети и здесь нашли себе хобби, кружки. Много времени проводят на свежем воздухе. Мы часто ездим в город, для местных это абсолютная норма — поехать за покупками, к врачу, в кино, погулять. Город хорош своей инфраструктурой. Если бы то же самое было бы здесь, это нельзя было бы назвать деревенской жизнью рядом с природой», — считает Иван.
О том, почему ростовчане покидают мегаполис и уезжают в село читайте в материале RostovGazeta.