Мать пропавшей ростовской студентки Цомартовой обвинили в том, что она прячет дочь

Мать ростовской студентки Цомартовой обвинили в том, что она прячет свою дочь

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Провокации в адрес семьи пропавшей в Дагестане студентки из Ростова Анны Цомартовой не прекращаются. Недавно последовал странный телефонный звонок, где мать девушки обвинили в том, что она скрывает свою дочь. Об этом RostovGazeta сообщила мама Анны, Диана Цомартова.