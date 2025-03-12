Мать пропавшей ростовской студентки Цомартовой обвинили в том, что она прячет дочь

Posted 12 марта, 07:10
Published 12 марта, 07:10
Modified 12 марта, 07:12
Updated 12 марта, 07:12
Напомним, что ростовская студентка Анна Цомартова исчезла после соревнований в Дагестане. Ее родители делают все возможное для поисков дочери. Однако постоянно сталкиваются со странными угрозами и провокациями.
«На днях мне позвонила девушка, и начала разговор со странной фразы: „Вы кто?“. Представляете, услышать такое по телефону? Но я уже привыкла», — рассказывает Диана Цомартова.
Как уточняет собеседница, незнакомка стала высказывать обвинения. Дескать, видела мать вместе с Анной в скоростном поезде между Краснодаром и Сочи.
«Она обвиняла меня в том, что я вру о пропаже дочери, ввожу всех в заблуждение! И стала мне угрожать. Говорила, что записывает наш разговор, а потом напишет заявление», — отмечает Диана.
Мать исчезнувшей девушки недоумевает — как вообще о таком можно вести речь?
«Во-первых, мы под наблюдением, и если бы Анна нашлась, это никак не скрыть! Во-вторых, наше дело на контроле у Александра Бастрыкина. Да и какой мне смысл прятать своего ребенка?» — констатирует Диана.
Мать Анны добавляет, что подобных фейковых «вбросов» семья получает очень много. Родители Анны подозревают, что подобными заявлениями следствие намеренно пытаются сбить с пути.
«Не случайно же указывают в разные стороны. Например, ищите в Краснодаре! Для чего это делается? Чтобы не искать в Дубае, или, допустим, в Ростове? Как будто специально. И я не понимаю, что происходит в головах у этих людей, когда они так настырно себя ведут», — констатирует собеседница.
Подробности — в большом материале RostovGazeta.