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Posted 12 марта, 07:10

Published 12 марта, 07:10

Modified 12 марта, 07:12

Updated 12 марта, 07:12

Матери пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой позвонили со странными угрозами

Мать пропавшей ростовской студентки Цомартовой обвинили в том, что она прячет дочь

12 марта 2025, 07:10
Фото: 1MI. Матери пропавшей в Дагестане Анны Цомартовой позвонили со странными угрозами

Мать ростовской студентки Цомартовой обвинили в том, что она прячет свою дочь

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Эксклюзив
Провокации в адрес семьи пропавшей в Дагестане студентки из Ростова Анны Цомартовой не прекращаются. Недавно последовал странный телефонный звонок, где мать девушки обвинили в том, что она скрывает свою дочь. Об этом RostovGazeta сообщила мама Анны, Диана Цомартова.

Напомним, что ростовская студентка Анна Цомартова исчезла после соревнований в Дагестане. Ее родители делают все возможное для поисков дочери. Однако постоянно сталкиваются со странными угрозами и провокациями.

«На днях мне позвонила девушка, и начала разговор со странной фразы: „Вы кто?“. Представляете, услышать такое по телефону? Но я уже привыкла», — рассказывает Диана Цомартова.

Как уточняет собеседница, незнакомка стала высказывать обвинения. Дескать, видела мать вместе с Анной в скоростном поезде между Краснодаром и Сочи.

«Она обвиняла меня в том, что я вру о пропаже дочери, ввожу всех в заблуждение! И стала мне угрожать. Говорила, что записывает наш разговор, а потом напишет заявление», — отмечает Диана.
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Мать исчезнувшей девушки недоумевает — как вообще о таком можно вести речь?

«Во-первых, мы под наблюдением, и если бы Анна нашлась, это никак не скрыть! Во-вторых, наше дело на контроле у Александра Бастрыкина. Да и какой мне смысл прятать своего ребенка?» — констатирует Диана.

Мать Анны добавляет, что подобных фейковых «вбросов» семья получает очень много. Родители Анны подозревают, что подобными заявлениями следствие намеренно пытаются сбить с пути.

«Не случайно же указывают в разные стороны. Например, ищите в Краснодаре! Для чего это делается? Чтобы не искать в Дубае, или, допустим, в Ростове? Как будто специально. И я не понимаю, что происходит в головах у этих людей, когда они так настырно себя ведут», — констатирует собеседница.

Подробности — в большом материале RostovGazeta.

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