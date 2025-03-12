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Posted 12 марта, 19:26

Published 12 марта, 19:26

Modified 12 марта, 19:28

Updated 12 марта, 19:28

МЧС призвало покинуть улицы из-за угрозы БПЛА в Ростовской области

МЧС призвало жителей Ростовской области покинуть улицы из-за угрозы БПЛА

12 марта 2025, 19:26
Фото: Минобороны России. МЧС призвало покинуть улицы из-за угрозы БПЛА в Ростовской области
В Ростовской области снова объявили беспилотную опасность. Предупреждение об этом распространили через приложение МЧС вечером 12 марта.

Пользователи приложения получили рассылку с экстренной информацией около 22.00 мск. В сообщении говорится о том, что беспилотная опасность действует на территории всей Ростовской области. Местных жителей просили не покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от окон. Вероятно, стекла могут разлететься на осколки в случае падения обломков дронов.

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Если поблизости нет зданий, рекомендуется покинуть открытые участки улицы.

Ранее опасность БПЛА объявляли в регионе пять ночей подряд, с 6 по 10 марта. Почти каждый раз наутро после этого сообщалось о сбитых воздушных целях. К счастью, в результате ночных атак никто не пострадал.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#БПЛА#Безопасность#Опасность#Дроны
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