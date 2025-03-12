МЧС призвало жителей Ростовской области покинуть улицы из-за угрозы БПЛА

Пользователи приложения получили рассылку с экстренной информацией около 22.00 мск. В сообщении говорится о том, что беспилотная опасность действует на территории всей Ростовской области. Местных жителей просили не покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от окон. Вероятно, стекла могут разлететься на осколки в случае падения обломков дронов.