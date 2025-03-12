МЧС призвало жителей Ростовской области покинуть улицы из-за угрозы БПЛА

Posted 12 марта, 19:26
Published 12 марта, 19:26
Modified 12 марта, 19:28
Updated 12 марта, 19:28
Пользователи приложения получили рассылку с экстренной информацией около 22.00 мск. В сообщении говорится о том, что беспилотная опасность действует на территории всей Ростовской области. Местных жителей просили не покинуть открытые участки улиц и держаться подальше от окон. Вероятно, стекла могут разлететься на осколки в случае падения обломков дронов.
Если поблизости нет зданий, рекомендуется покинуть открытые участки улицы.
Ранее опасность БПЛА объявляли в регионе пять ночей подряд, с 6 по 10 марта. Почти каждый раз наутро после этого сообщалось о сбитых воздушных целях. К счастью, в результате ночных атак никто не пострадал.