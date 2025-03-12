Молочные продукты подорожали почти на 40% в Ростовской области

Наибольший скачок в цене наблюдается у сливочного масла. Его стоимость выросла почти на 300 рублей (или 38%) — с 778 рублей до 1074 за кило. Сметану теперь можно купить по 366 рублей за килограмм, хотя в прошлом марте она обходилась в 297 (цена выросла на 23%)