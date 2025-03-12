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Posted 12 марта, 19:57

Published 12 марта, 19:57

Modified 12 марта, 19:59

Updated 12 марта, 19:59

Молочные продукты за год подорожали почти на 40% в Ростовской области

Молочные продукты подорожали почти на 40% в Ростовской области

12 марта 2025, 19:57
Фото: 1MI. Молочные продукты за год подорожали почти на 40% в Ростовской области
В Ростовской области резко подорожали молочные продукты. За год их цена увеличилась примерно на 38%, следует из опубликованных данных Ростовстата.

По информации на начало марта, килограмм твердых сортов сыра стал стоить почти 886 рублей. Это на 144 рубля (или 19,5%) больше, чем годом ранее. В марте 2024-го этот продукт продавали в среднем по 741 рублю за килограмм.

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Наибольший скачок в цене наблюдается у сливочного масла. Его стоимость выросла почти на 300 рублей (или 38%) — с 778 рублей до 1074 за кило. Сметану теперь можно купить по 366 рублей за килограмм, хотя в прошлом марте она обходилась в 297 (цена выросла на 23%)

Аналогичная ситуация и с творогом. Если раньше за килограмм просили 403 рубля, то теперь — 463 (на 15% больше). А пастеризованное молоко подскочило в цене на 25% — с 72 рублей до 90.

Ранее стало известно, насколько подорожал хлеб.

Наибольший скачок в цене наблюдается у сливочного масла. Его стоимость выросла почти на 300 рублей (или 38%) — с 778 рублей до 1074 за кило. Сметану теперь можно купить по 366 рублей за килограмм, хотя в прошлом марте она обходилась в 297 (цена выросла на 23%)

Аналогичная ситуация и с творогом. Если раньше за килограмм просили 403 рубля, то теперь — 463 (на 15% больше). А пастеризованное молоко подскочило в цене на 25% — с 72 рублей до 90.

Ранее стало известно, насколько подорожал хлеб.

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#Евгения Волкова#Сыр#Пастеризованное молоко#Цены#Ростов-на-Дону#Молочные продукты#Инфляция#Ростовская область#Сливочное масло#Творог
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