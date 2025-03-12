«Надеюсь увидеть роботов»: урбанист рассказал, что может изменить новый глава Ростова

Также собеседник предлагает вдвое повысить штраф за неоплату парковки в центре Ростова — с 1,5 тысячи рублей до трех тысяч, как в Краснодаре. И автоматизировать его выписку. Спикер объясняет это тем, что штраф за неоплату парковки маленький и выписывают его редко.