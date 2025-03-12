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Posted 12 марта, 15:27

Published 12 марта, 15:27

Modified 12 марта, 15:29

Updated 12 марта, 15:29

Александр Скрябин, справа

«Надеюсь увидеть роботов»: урбанист рассказал, что может изменить новый глава Ростова

12 марта 2025, 15:27
Фото: rostovgazeta.ru. Александр Скрябин, справа

Урбанист рассказал, что может изменить в Ростове глава города Александр Скрябин

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Эксклюзив
Ростов постепенно сдает статус столицы юга Краснодару. И хотя численность населения примерно сравнялась, столица Кубани обогнала по уровню зарплат. Люди охотнее переезжают туда. Что нужно сделать в Ростове, чтобы удержать статус столицы юга, сообщил RostovGazeta блогер-урбанист Артемий Зайцев.

Как победить пробки

Напомним, что в Ростове избрали нового главу города — Александра Скрябина. Врио губернатора Юрий Слюсарь поздравил его с назначением и напомнил о многих задачах, которые предстоит решать.

Эксперты уверены — задач у нового главы Ростова будет предостаточно. Решать многие из них будет нелегко.

Урбанист считает, что главная задача главы Ростова заключается в том, чтобы догнать и перегнать Краснодар по размерам зарплат. Однако этот вопрос далеко не единственный, который следует решать.

«Ростов вдвое опережает Краснодар по уровню пробок в часы пик. А когда идет снег или дождь, 100% участников дорожного движения попадают в пробки. В Краснодаре — только 50%. А все потому, что у них людей возит трамвай», — отмечает Артемий Зайцев.

Спикер уточняет, что считать пробки надо не в километрах или баллах, а в процентах людей, которые в них оказались. Решить ситуацию с пробками, по мнению урбаниста, позволит запуск трамвая по главным улицам.

Не менее важной проблемой собеседник считает отсутствие компетентного органа по организации дорожного движения (ОДД).

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Пробки в Ростове
Пробки в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru
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«В 2013 году функции от ГАИ передали администрациям, но в Ростове не создали отдельный департамент организации дорожного движения. Этим занимается департамент автодорог. А им важно только чинить ямы и строить дороги. Поэтому вместо элементарных мер со знаками или светофорами в проблемных местах Ростова предлагают эстакады. И ждут, когда на них дадут миллиарды», — констатирует урбанист.

Эксперт предлагает создать отдельный Центр организации дорожного движения — со своим бюджетом на научную деятельность и ОДД.

Создание рабочих мест

Урбанист подчеркивает, что переполненный общественный транспорт является следствием отсутствия рабочих мест на окраинах города. В качестве примера, спикер приводит Москву. Там от застройщиков требуют, чтобы они создавали столько рабочих мест, сколько жителей там живет.

«Нам тоже надо менять нормативы. Очень выгодно, чтобы на окраинах Ростова были рабочие места», — уверен Артемий Зайцев.

Еще, как считает собеседник, город может частично профинансировать строительство офисных зданий. Можно выкупать до 30% помещений для муниципальных нужд или для сдачи в аренду.

«Строительство дорог обходится бюджету в 100% стоимости. А строительство офисов в 30%. При этом город будет получать доход. Как результат — меньше пробок. Но при строительстве офисов больше людей найдут работу рядом с домом», — уточняет эксперт.
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В офисе
В офисе. Фото: 1MI
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Новые административные районы

По словам урбаниста, Ростову нужны и новые административные районы. Изначально они создавались на 100 тысяч человек. Однако сейчас в Ростове проживает порядка 1,1 миллиона жителей.

«Это значит, что вместо восьми районов можно смело создать 11 или 12», — уточняет эксперт.
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Люди в Ростове
Люди в Ростове. Фото: rostovgazeta.ru

Криминальный бизнес и штрафы

«Мне очень понравилось, как Скрябин в первый рабочий день потребовал от коммунальщиков что-то придумать, чтобы на Привокзальной площади не расклеивали объявления», — комментирует Артемий Зайцев.

Урбанист уверен, что расклейка объявлений — это криминальный бизнес.

«За день расклейщику платят тысячу рублей, чтобы он загадил город. А штраф — всего 200 рублей. Размер штрафа нужно повысить в сто раз. И освобождать расклейщика от ответственности, если привлекут организатора. Аналогично нужно поднять штраф за надписи на стенах — их трудно отмывать. А некоторые из них содержат рекламу о запрещенных препаратах. Мы должны бороться с криминалом», — заявляет эксперт.
Листовки и объявления на стене
Листовки и объявления на стене. Фото: 1MI

Также собеседник предлагает вдвое повысить штраф за неоплату парковки в центре Ростова — с 1,5 тысячи рублей до трех тысяч, как в Краснодаре. И автоматизировать его выписку. Спикер объясняет это тем, что штраф за неоплату парковки маленький и выписывают его редко.

Архитектура и озеленение

Урбанист считает, что Ростову нужна профессиональная дирекция по благоустройству, в которой будут работать реальные архитекторы.

«Провалы проектов строительства парков означают, что в Ростове нет компетентного заказчика. У нас же даже конкурсы проектов не проводят!» — отмечает Артемий Зайцев.

Нужна и программа озеленения улиц, поскольку ради строительства парковок и расширения дорог уничтожено много деревьев.

«А чтобы вернуть их на улицы, нам нужен Центр организации дорожного движения. Ведь нынешний департамент автодорог ничего сделать не даст. И в первую очередь, нужно посчитать, сколько деревьев есть в Ростове», — отмечает урбанист.

Собеседник гордится тем, что в 2019 году по его обращениям в районе площади Ленина в Ростове сделали более 70 пандусов.

Блогер-урбанист Артемий Зайцев
Блогер-урбанист Артемий Зайцев. Фото: rostovgazeta.ru
«Пандусы надо сделать по всему городу. Это нужно всем, в том числе, и доставщикам еды. Причем надо делать не 200 пандусов в год, а две тысячи! И я надеюсь в Ростове скоро увидеть роботов доставщиков», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростовской области внедряют роботов на полях и в транспорте.

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