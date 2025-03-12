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Posted 12 марта, 08:35

Published 12 марта, 08:35

Modified 12 марта, 08:37

Updated 12 марта, 08:37

Патроны

Нашел на улице и принес домой: жителю Аксая грозит 5 лет за арсенал патронов

12 марта 2025, 08:35
Фото: t.me/utposkfo. Патроны

Полицейские поймали ранее судимого дончанина с двумя десятками патронов

Сотрудники уголовного розыска линейного отдела в аэропорту Платов пресекли незаконный оборот боеприпасов. Об этом рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Фигурантом дела стал 47-летний дончанин, который подозревается в незаконном хранении боеприпасов. Сообщается, что в прошлом он уже был судим.

Во время обысков в доме дончанина нашли 23 предмета, которые, как показала экспертиза, являются пригодными для стрельбы патронами калибра 5,45 миллиметров. Фигурант утверждает, что обнаружил их в Аксае и принес к себе домой.

В отношении него возбудили дело по признакам незаконного хранения боеприпасов. Максимальное наказание, которое его ожидает — лишение свободы на пять лет.

В Ростовской области задержали мужчину, хранившего патроны в память об отце
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До этого RostovGazeta писала, что полицейские поймали мужчину, который хранил патроны в память о своем отце.

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