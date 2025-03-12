Нашел на улице и принес домой: жителю Аксая грозит 5 лет за арсенал патронов

Posted 12 марта, 08:35
Published 12 марта, 08:35
Modified 12 марта, 08:37
Updated 12 марта, 08:37
Фигурантом дела стал 47-летний дончанин, который подозревается в незаконном хранении боеприпасов. Сообщается, что в прошлом он уже был судим.
Во время обысков в доме дончанина нашли 23 предмета, которые, как показала экспертиза, являются пригодными для стрельбы патронами калибра 5,45 миллиметров. Фигурант утверждает, что обнаружил их в Аксае и принес к себе домой.
В отношении него возбудили дело по признакам незаконного хранения боеприпасов. Максимальное наказание, которое его ожидает — лишение свободы на пять лет.
До этого RostovGazeta писала, что полицейские поймали мужчину, который хранил патроны в память о своем отце.