Нашел на улице и принес домой: жителю Аксая грозит 5 лет за арсенал патронов

Во время обысков в доме дончанина нашли 23 предмета, которые, как показала экспертиза, являются пригодными для стрельбы патронами калибра 5,45 миллиметров. Фигурант утверждает, что обнаружил их в Аксае и принес к себе домой.



В отношении него возбудили дело по признакам незаконного хранения боеприпасов. Максимальное наказание, которое его ожидает — лишение свободы на пять лет.