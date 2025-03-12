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Posted 12 марта, 16:14

Published 12 марта, 16:14

Modified 12 марта, 16:16

Updated 12 марта, 16:16

Новый температурный рекорд в +21 градус зафиксирован в Ростове-на-Дону 12 марта

Новый температурный рекорд в +21 градус зафиксирован в Ростове-на-Дону 12 марта

12 марта 2025, 16:14
Фото: 1MI. Новый температурный рекорд в +21 градус зафиксирован в Ростове-на-Дону 12 марта
На территории Ростова-на-Дону обновился температурный рекорд 2023 года. 12 марта столбики термометров поднялись до +21 градуса Цельсия, сообщают синоптики.

Согласно данным Gismeteo, в среду, 12 марта, в Ростове-на-Дону температура воздуха днем составила +21 градус Цельсия. Это на 5,1 градуса больше по сравнению с последним погодным рекордом, который был зафиксирован в 2023 году — до +15,9 градуса.

К счастью, был побит рекорд абсолютного температурного максимума, а не минимума. Стоит подметить, что самая суровая погода 12 марта была зафиксирована в 1929 году. Тогда воздух охладился до -20,9 градуса Цельсия.

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До этого RostovGazeta писала о том, что климатолог Александр Иошпа предупредил жителей Ростовской области о температурных качелях и резком похолодании до -5 градусов в марте.

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