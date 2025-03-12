Новый температурный рекорд в +21 градус зафиксирован в Ростове-на-Дону 12 марта

Согласно данным Gismeteo, в среду, 12 марта, в Ростове-на-Дону температура воздуха днем составила +21 градус Цельсия. Это на 5,1 градуса больше по сравнению с последним погодным рекордом, который был зафиксирован в 2023 году — до +15,9 градуса.