Новый температурный рекорд в +21 градус зафиксирован в Ростове-на-Дону 12 марта

Posted 12 марта, 16:14
Published 12 марта, 16:14
Modified 12 марта, 16:16
Updated 12 марта, 16:16
Согласно данным Gismeteo, в среду, 12 марта, в Ростове-на-Дону температура воздуха днем составила +21 градус Цельсия. Это на 5,1 градуса больше по сравнению с последним погодным рекордом, который был зафиксирован в 2023 году — до +15,9 градуса.
К счастью, был побит рекорд абсолютного температурного максимума, а не минимума. Стоит подметить, что самая суровая погода 12 марта была зафиксирована в 1929 году. Тогда воздух охладился до -20,9 градуса Цельсия.
До этого RostovGazeta писала о том, что климатолог Александр Иошпа предупредил жителей Ростовской области о температурных качелях и резком похолодании до -5 градусов в марте.