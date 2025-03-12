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Posted 12 марта, 16:43

Published 12 марта, 16:43

Modified 12 марта, 16:45

Updated 12 марта, 16:45

Огромная пробка из-за дорожный работ выросла под Ростовом-на-Дону

Огромная пробка встала на М-4 под Ростовом-на-Дону. Что случилось?

12 марта 2025, 16:43
Фото: 1MI. Огромная пробка из-за дорожный работ выросла под Ростовом-на-Дону

Огромная пробка из-за дорожных работ выросла на М-4 под Ростовом-на-Дону

Вечером под Ростовом-на-Дону начала собираться длинная пробка. Автомобили не могут заехать на Аксайский мост из-за проведения ремонтных работ, сообщает сервис «Яндекс Карты».

В среду, 12 марта, в Аксае по направлению к выезду из города через мост образовался дорожный затор. Он начинается от здания №35 по улице Западная и доходит до дома №1 по улице Открытая. Общая длина пробки составляет примерно три километра.

Предположительно, проблемы с проездом возникли из-за ремонта участка трассы М-4 «Дон». Работы проходят на 1062 километре путевода, который как раз находится на Аксайском мосту. Схему движения изменили с 10 марта. Подробнее о том, как долго продлятся ограничения движения читайте в материале RostovGazeta.

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До этого стало известно, что тяжелым большегрузам запретят ездить по дорогам Ростовской области днем в жаркую погоду.

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