Огромная пробка встала на М-4 под Ростовом-на-Дону. Что случилось?

Posted 12 марта, 16:43
Published 12 марта, 16:43
Modified 12 марта, 16:45
Updated 12 марта, 16:45
В среду, 12 марта, в Аксае по направлению к выезду из города через мост образовался дорожный затор. Он начинается от здания №35 по улице Западная и доходит до дома №1 по улице Открытая. Общая длина пробки составляет примерно три километра.
Предположительно, проблемы с проездом возникли из-за ремонта участка трассы М-4 «Дон». Работы проходят на 1062 километре путевода, который как раз находится на Аксайском мосту. Схему движения изменили с 10 марта. Подробнее о том, как долго продлятся ограничения движения читайте в материале RostovGazeta.
До этого стало известно, что тяжелым большегрузам запретят ездить по дорогам Ростовской области днем в жаркую погоду.