«Бухгалтерия вся в мешках»: жители СНТ «Темерник» в Ростове столкнулись с беспределом

Жители СНТ «Темерник» в Ростовской области столкнулись с угрозами и беспределом

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Деятельность любого СНТ регулируется профильным законом. В нем, как считают юристы, подробно прописаны все нюансы. Однако садоводства в Ростовской области больше напоминают отдельные населенные пункты, где отношения с соседями, как и с правлением, бывают далеко не партнерскими.