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Posted 12 марта, 06:02

Published 12 марта, 06:02

Modified 12 марта, 06:29

Updated 12 марта, 06:29

Въезд в СНТ «Темерник»

«Бухгалтерия вся в мешках»: жители СНТ «Темерник» в Ростове столкнулись с беспределом

12 марта 2025, 06:02
Фото: Гугл Карты. Въезд в СНТ «Темерник»

Жители СНТ «Темерник» в Ростовской области столкнулись с угрозами и беспределом

Сюжет
Эксклюзив
Деятельность любого СНТ регулируется профильным законом. В нем, как считают юристы, подробно прописаны все нюансы. Однако садоводства в Ростовской области больше напоминают отдельные населенные пункты, где отношения с соседями, как и с правлением, бывают далеко не партнерскими.

Что происходит в СНТ «Темерник»? Почему члены садоводства откровенно враждуют меж собой, и куда уходят деньги — в материале RostovGazeta.

С криминальным подтекстом

После публикации RostovGazeta о жизни в судах членов ДНТ «Ростсельмашевец-2» (ныне СНТ «РСМ-2»), об аналогичных событиях рассказали жители садоводческого товарищества «Темерник» в Мясниковском районе.

«У нас происходит похожее, но с криминальным подтекстом», — сообщил житель садоводства Виктор.

Дончане рассказывают, что девять лет в правлении СНТ был один председатель. Членские и целевые взносы он брал в основном наличкой. А последние годы правления практически ничего не делал.

«На одном из собраний наметилась кандидатура другого председателя — Марины Кирилловой. В мае 2024 года люди за нее проголосовали. Но ей стали чинить препятствия, в том числе и не давали разобраться с документами бухгалтерии. Для этого образовалась некая группа лиц, к которой присоединился бывший уголовник, отсидевший весомый срок за похищение человека», — отмечает Виктор.

По словам собеседника, эту группу людей полностью устраивало, что бывший председатель не брал с них фактическую плату за потребляемое электричество.

«Газа же в садоводстве нет, у всех стоят электрокалориферы. Эти товарищи фактически воровали электроэнергию, а платили по общим расценкам — то есть зимой до тысячи рублей. А за то, что я поддерживал нового председателя — угрожали и мне, и моей престарелой матери. Я писал заявления в правоохранительные органы, но в ответ — отказные материалы», — говорит собеседник.

Житель СНТ добавляет, что вновь избранного председателя «Темерника» — Марину Кириллову, отстранили от председательства по суду.

«Причиной стало отсутствие реестра. За 9 лет правления прежний председатель его так и не сделал», — отмечает Виктор.
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Перед СНТ «Темерник»
Перед СНТ «Темерник». Фото: Гугл Карты

Новый председатель

Марина Кириллова подтверждает, что присутствовала на собрании в качестве члена СНТ, когда ее избрали председателем.

«У меня в садоводстве участок, живу тут три года. Все это время председатель постоянно говорил: „Смените меня, я хочу уйти“. Но на самом деле он ничего не делал. Несколько раз я вступала с ним в споры, интересуясь, почему он получает зарплату и при этом ничего не делает? Люди же приносили ему деньги!» — говорит собеседница.

Собственники участков заметили активную жительницу, когда она самостоятельно занялась проведением газа в садовое товарищество, усилением мощности электричества.

«На собрании практически все проголосовали за меня. Я была удивлена, но согласилась, при условии, что мне не будут чинить препятствия. Так меня избрали председателем», — уточняет Марина.
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«Понапутали, понаделали»

Собеседница добавляет, что, получив доступ к личному кабинету садового товарищества в банке, увидела огромные долги — 9,5 миллиона рублей.

«Я задала председателю вопрос — что это за долги и почему мне о них не говорили? А он оправдался, что это что-то в банке „понапутали, понаделали“. А что там могли напутать и наделать, если налоги не платили?! Плюс еще и в „ТНС-Энерго“ оказался долг за электроэнергию. Стала звонить туда, узнавать, какие оплаты поступали. Оказалось — никаких!» — комментирует Кириллова.

По словам собеседницы, кроме оплаты «Чистому городу» за вывоз мусора, деньги никуда больше не перечислялись.

Мусорные контейнеры
Мусорные контейнеры. Фото: 1MI
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Бухгалтерия в тетрадках

Однако настоящий сюрприз ждал нового председателя садоводства немного позже.

«Оказалось, что никакая электронная бухгалтерия в СНТ не велась. Бухгалтер компьютером не пользуется и бухгалтерскую программу не знает. Весь учет делался в тетрадочках. Ни приходников, ни расходников, ничего нет. Только огромные мешки с бумагами — это документы», — отмечает Марина.

Новому председателю посоветовали провести независимую аудиторскую проверку бухгалтерии.

«Как я выяснила по протоколам собрания, люди пытались это сделать раньше. Я обратилась к жительнице садоводства, которая выступала с этой инициативой. Но, оказалось, после ее предложения, к ней приехали, угрожали и запугали. Поэтому она отказалась от своей идеи. Но меня было не запугать», — констатирует Кириллова.

По словам собеседницы, при оформлении аудита «нашлись» деньги — порядка 750 тысяч рублей.

«О них тоже никто не знал — их принесла бухгалтер. У нее попросили документы, по которым она оформлена. Оказалось, она даже не оформлена. И более того, у нее даже отсутствует бухгалтерское образование. Зато она работала 11 лет и пережила трех председателей!» — ужасается Марина.

По ее словам, аудиторы забрали пять огромных пакетов с бумагой.

«Они были в шоке. Ожидали же, что все в электронном формате, а тут документация на бумажных носителях», — объясняет собеседница.
Документы в папках
Документы в папках. Фото: 1MI

По словам жителей, пока проводился аудит, в садоводстве началось открытое противостояние — поддерживающим нового председателя стали поступать угрозы и оскорбления.

«Лично мне угрожали сжечь дом и машину, убить моих домашних животных. Я все фиксировала, писала заявления. Даже проводили экспертизу, проверяли, а наказания никакого не было. Все спускалось на тормоза. Лишь однажды тому, кто мне угрожал, выписали штраф — 500 рублей за административное правонарушение», — рассказывает Кириллова.

По ее словам, компания «ТНС-Энерго» расторгла договор с садовым товариществом, поэтому все потери электроэнергии легли на плечи людей.

«Теперь все это платим мы, жители. Например, я ежемесячно от 500 рублей до тысячи плачу за свет сверх своих расходов. И так все в нашем садоводстве», — уточняет Марина.
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«Английский шпион»

Суд признал недействительным решения, принятые на общем собрании членов СТ «Темерник», где жители в мае 2024 года проголосовали за кандидатуру Кирилловой.

«Результаты собрания отменили из-за отсутствия реестра членов. Пока велись тяжбы, председателем избрали жену одного из заинтересованных лиц — Белову», — объясняет Марина.

По мнению обратившихся в редакцию, избранная Елена Белова на тот момент априори не имела права быть председателем — она не была членом садоводства. Однако позже, как рассказывают люди, этот вопрос решился приобретением участка.

Кириллова добавляет, что в чате от противоборствующей группы по-прежнему идут оскорбления.

«Пишут всякую ерунду. У меня муж работал по контракту в Лондоне, я проживала там вместе с ним, это же не запрещено. Но меня называют „английским шпионом“ и разными другими словами. Под их горячую руку попал и мой юрист, который помогает вести дела. На него тоже стали клеветать, оскорблять, писать глупости, выдумывая его правонарушения», — добавляет Марина.
Дома в СНТ «Темерник»
Дома в СНТ «Темерник». Фото: Гугл Карты
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Долги за 100 тысяч рублей

Пообщался корреспондент RostovGazeta и с новым председателем садоводческого товарищества «Темерник» Еленой Беловой. Она сокрушается, что бывший председатель садоводства не отдает ей документы, хотя протокол собрания был признан недействительным, а все действия председателя — незаконными.

На вопрос о долгах садоводства, Белова предложила садоводам начать с себя.

«Особенно тем, кто к вам обратился. Там долги не по одному году. И владеют люди не по одному участку. Фамилии не буду называть, но у некоторых людей за 100 тысяч долги», — сообщила Елена.

На вопрос корреспондента об угрозах некой группой лиц садоводам, собеседница сказала, что не в курсе ситуации.

«Им говорят о том, что придется платить долги — взносы садоводства. Но угроз, конечно же, нет. Представьте себе, 450 участков и на 31 декабря долг по садоводству садоводами более семи миллионов рублей. Как вы думаете, кто виноват? Та самая дама, которая обратилась к вам, как сюда заехала, так и не платит — уже четвертый год. А взнос у нас небольшой — всего 9 тысяч в год. Представьте примерно, сколько люди уже не платят», — сообщила Белова.
Калькулятор и ноутбук
Калькулятор и ноутбук. Фото: 1MI
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Что делать, когда нет реестра СНТ

Юрист Михаил Лунтовский отмечает, что отсутствие в СНТ реестра — это грубейшее нарушение федерального закона № 217 о ведении садоводства.

«Как таковая административная ответственность за отсутствие реестра законом не предусмотрена. Однако ответственность председателя правления может наступить после того, как жители обратятся с жалобой на отсутствие реестра в прокуратуру», — говорит эксперт.

Спикер объясняет, что в этом случае председателю должны выдать предписание об устранении нарушения законодательства. Если его не устранить — привлекут к ответственности.

Однако, по словам юриста, в отсутствии реестра может быть и доля вины самих собственников.

«Законом предусмотрено, что они обязаны предоставить документы о праве собственности в правление. На основании этих документов формируется реестр. Раньше, пока данные в Росреестре были открыты, это можно было сделать легко и быстро. А сейчас администрации СНТ потребуется приложить ряд усилий», — уверен Михаил Лунтовский.

А пока отсутствует реестр, собственники могут по суду регулярно отменять решения проведенных собраний. И, тем самым, снимать с поста кандидатуры выбранных председателей.

Забор и шлагбаум у СНТ «Темерник»
Забор и шлагбаум у СНТ «Темерник». Фото: Гугл Карты
«Не может быть такого, чтобы мнения людей разделились ровно пополам. Кого больше, те и победят. Однако определить количество собственников земельных участков для создания реестра, по большому счету, не так уж и сложно. Там более, что закон возлагает обязанность на собственников участков предоставлять сведения в правление. И чем больше людей сделают это, тем полноценнее будет реестр», — резюмирует собеседник.

Ранее RostovGazeta сообщала о странных поборах и жизни «без адреса» в СНТ Азовского района.

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#Дарья Демидова#Криминал#Долги#Электричество#Бухгалтерия#Мясниковский район#СНТ Темерник#Эксклюзив#Новости#Садоводство#Угрозы#Правление#Общество#Ростовская область
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