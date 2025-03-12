«Бухгалтерия вся в мешках»: жители СНТ «Темерник» в Ростове столкнулись с беспределом

Posted 12 марта, 06:02
Published 12 марта, 06:02
Modified 12 марта, 06:29
Updated 12 марта, 06:29
Что происходит в СНТ «Темерник»? Почему члены садоводства откровенно враждуют меж собой, и куда уходят деньги — в материале RostovGazeta.
После публикации RostovGazeta о жизни в судах членов ДНТ «Ростсельмашевец-2» (ныне СНТ «РСМ-2»), об аналогичных событиях рассказали жители садоводческого товарищества «Темерник» в Мясниковском районе.
«У нас происходит похожее, но с криминальным подтекстом», — сообщил житель садоводства Виктор.
Дончане рассказывают, что девять лет в правлении СНТ был один председатель. Членские и целевые взносы он брал в основном наличкой. А последние годы правления практически ничего не делал.
«На одном из собраний наметилась кандидатура другого председателя — Марины Кирилловой. В мае 2024 года люди за нее проголосовали. Но ей стали чинить препятствия, в том числе и не давали разобраться с документами бухгалтерии. Для этого образовалась некая группа лиц, к которой присоединился бывший уголовник, отсидевший весомый срок за похищение человека», — отмечает Виктор.
По словам собеседника, эту группу людей полностью устраивало, что бывший председатель не брал с них фактическую плату за потребляемое электричество.
«Газа же в садоводстве нет, у всех стоят электрокалориферы. Эти товарищи фактически воровали электроэнергию, а платили по общим расценкам — то есть зимой до тысячи рублей. А за то, что я поддерживал нового председателя — угрожали и мне, и моей престарелой матери. Я писал заявления в правоохранительные органы, но в ответ — отказные материалы», — говорит собеседник.
Житель СНТ добавляет, что вновь избранного председателя «Темерника» — Марину Кириллову, отстранили от председательства по суду.
«Причиной стало отсутствие реестра. За 9 лет правления прежний председатель его так и не сделал», — отмечает Виктор.
Марина Кириллова подтверждает, что присутствовала на собрании в качестве члена СНТ, когда ее избрали председателем.
«У меня в садоводстве участок, живу тут три года. Все это время председатель постоянно говорил: „Смените меня, я хочу уйти“. Но на самом деле он ничего не делал. Несколько раз я вступала с ним в споры, интересуясь, почему он получает зарплату и при этом ничего не делает? Люди же приносили ему деньги!» — говорит собеседница.
Собственники участков заметили активную жительницу, когда она самостоятельно занялась проведением газа в садовое товарищество, усилением мощности электричества.
«На собрании практически все проголосовали за меня. Я была удивлена, но согласилась, при условии, что мне не будут чинить препятствия. Так меня избрали председателем», — уточняет Марина.
Собеседница добавляет, что, получив доступ к личному кабинету садового товарищества в банке, увидела огромные долги — 9,5 миллиона рублей.
«Я задала председателю вопрос — что это за долги и почему мне о них не говорили? А он оправдался, что это что-то в банке „понапутали, понаделали“. А что там могли напутать и наделать, если налоги не платили?! Плюс еще и в „ТНС-Энерго“ оказался долг за электроэнергию. Стала звонить туда, узнавать, какие оплаты поступали. Оказалось — никаких!» — комментирует Кириллова.
По словам собеседницы, кроме оплаты «Чистому городу» за вывоз мусора, деньги никуда больше не перечислялись.
Однако настоящий сюрприз ждал нового председателя садоводства немного позже.
«Оказалось, что никакая электронная бухгалтерия в СНТ не велась. Бухгалтер компьютером не пользуется и бухгалтерскую программу не знает. Весь учет делался в тетрадочках. Ни приходников, ни расходников, ничего нет. Только огромные мешки с бумагами — это документы», — отмечает Марина.
Новому председателю посоветовали провести независимую аудиторскую проверку бухгалтерии.
«Как я выяснила по протоколам собрания, люди пытались это сделать раньше. Я обратилась к жительнице садоводства, которая выступала с этой инициативой. Но, оказалось, после ее предложения, к ней приехали, угрожали и запугали. Поэтому она отказалась от своей идеи. Но меня было не запугать», — констатирует Кириллова.
По словам собеседницы, при оформлении аудита «нашлись» деньги — порядка 750 тысяч рублей.
«О них тоже никто не знал — их принесла бухгалтер. У нее попросили документы, по которым она оформлена. Оказалось, она даже не оформлена. И более того, у нее даже отсутствует бухгалтерское образование. Зато она работала 11 лет и пережила трех председателей!» — ужасается Марина.
По ее словам, аудиторы забрали пять огромных пакетов с бумагой.
«Они были в шоке. Ожидали же, что все в электронном формате, а тут документация на бумажных носителях», — объясняет собеседница.
По словам жителей, пока проводился аудит, в садоводстве началось открытое противостояние — поддерживающим нового председателя стали поступать угрозы и оскорбления.
«Лично мне угрожали сжечь дом и машину, убить моих домашних животных. Я все фиксировала, писала заявления. Даже проводили экспертизу, проверяли, а наказания никакого не было. Все спускалось на тормоза. Лишь однажды тому, кто мне угрожал, выписали штраф — 500 рублей за административное правонарушение», — рассказывает Кириллова.
По ее словам, компания «ТНС-Энерго» расторгла договор с садовым товариществом, поэтому все потери электроэнергии легли на плечи людей.
«Теперь все это платим мы, жители. Например, я ежемесячно от 500 рублей до тысячи плачу за свет сверх своих расходов. И так все в нашем садоводстве», — уточняет Марина.
Суд признал недействительным решения, принятые на общем собрании членов СТ «Темерник», где жители в мае 2024 года проголосовали за кандидатуру Кирилловой.
«Результаты собрания отменили из-за отсутствия реестра членов. Пока велись тяжбы, председателем избрали жену одного из заинтересованных лиц — Белову», — объясняет Марина.
По мнению обратившихся в редакцию, избранная Елена Белова на тот момент априори не имела права быть председателем — она не была членом садоводства. Однако позже, как рассказывают люди, этот вопрос решился приобретением участка.
Кириллова добавляет, что в чате от противоборствующей группы по-прежнему идут оскорбления.
«Пишут всякую ерунду. У меня муж работал по контракту в Лондоне, я проживала там вместе с ним, это же не запрещено. Но меня называют „английским шпионом“ и разными другими словами. Под их горячую руку попал и мой юрист, который помогает вести дела. На него тоже стали клеветать, оскорблять, писать глупости, выдумывая его правонарушения», — добавляет Марина.
Пообщался корреспондент RostovGazeta и с новым председателем садоводческого товарищества «Темерник» Еленой Беловой. Она сокрушается, что бывший председатель садоводства не отдает ей документы, хотя протокол собрания был признан недействительным, а все действия председателя — незаконными.
На вопрос о долгах садоводства, Белова предложила садоводам начать с себя.
«Особенно тем, кто к вам обратился. Там долги не по одному году. И владеют люди не по одному участку. Фамилии не буду называть, но у некоторых людей за 100 тысяч долги», — сообщила Елена.
На вопрос корреспондента об угрозах некой группой лиц садоводам, собеседница сказала, что не в курсе ситуации.
«Им говорят о том, что придется платить долги — взносы садоводства. Но угроз, конечно же, нет. Представьте себе, 450 участков и на 31 декабря долг по садоводству садоводами более семи миллионов рублей. Как вы думаете, кто виноват? Та самая дама, которая обратилась к вам, как сюда заехала, так и не платит — уже четвертый год. А взнос у нас небольшой — всего 9 тысяч в год. Представьте примерно, сколько люди уже не платят», — сообщила Белова.
Юрист Михаил Лунтовский отмечает, что отсутствие в СНТ реестра — это грубейшее нарушение федерального закона № 217 о ведении садоводства.
«Как таковая административная ответственность за отсутствие реестра законом не предусмотрена. Однако ответственность председателя правления может наступить после того, как жители обратятся с жалобой на отсутствие реестра в прокуратуру», — говорит эксперт.
Спикер объясняет, что в этом случае председателю должны выдать предписание об устранении нарушения законодательства. Если его не устранить — привлекут к ответственности.
Однако, по словам юриста, в отсутствии реестра может быть и доля вины самих собственников.
«Законом предусмотрено, что они обязаны предоставить документы о праве собственности в правление. На основании этих документов формируется реестр. Раньше, пока данные в Росреестре были открыты, это можно было сделать легко и быстро. А сейчас администрации СНТ потребуется приложить ряд усилий», — уверен Михаил Лунтовский.
А пока отсутствует реестр, собственники могут по суду регулярно отменять решения проведенных собраний. И, тем самым, снимать с поста кандидатуры выбранных председателей.
«Не может быть такого, чтобы мнения людей разделились ровно пополам. Кого больше, те и победят. Однако определить количество собственников земельных участков для создания реестра, по большому счету, не так уж и сложно. Там более, что закон возлагает обязанность на собственников участков предоставлять сведения в правление. И чем больше людей сделают это, тем полноценнее будет реестр», — резюмирует собеседник.
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