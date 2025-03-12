Правила весеннего призыва ужесточили в Ростовской области

При этом есть несколько случаев, в которых призывник может получить отсрочку: временная негодность по состоянию здоровья, обучение в школе, среднем специальном или высшем учебном заведении, уход за немощными близкими родственниками, опека над несовершеннолетними братьями или сёстрами. Также отсрочка может быть предоставлена за воспитание ребёнка в одиночку, беременность жены сроком от 22 недель, наличие двух и более детей или одного ребёнка-инвалида, службу в Росгвардии, противопожарной службе, органах внутренних дел, таможне, прокуратуре и так далее, депутатство в Госдуме РФ или в муниципальных образованиях и работу в IT-сфере.