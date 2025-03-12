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Posted 12 марта, 19:51

Published 12 марта, 19:51

Modified 12 марта, 19:57

Updated 12 марта, 19:57

Правила весеннего призыва ужесточили в Ростовской области

Правила весеннего призыва ужесточили в Ростовской области

12 марта 2025, 19:51
Фото: 1MI. Правила весеннего призыва ужесточили в Ростовской области
В Ростовской области приближается время весеннего призыва. В связи с этим RostovGazeta решила ознакомиться с новыми, более ужесточенными правилами набора на срочную службу.

В 2024 году был принят федеральный закон, который расширил границы призывного возраста. Теперь на службу берут мужчин от 18 до 30 лет (ранее до 27 лет). Также начал работать единый реестр воинского учета, через который призывники будут получать электронные повестки. Однако во время осеннего призыва его не использовали, будут ли его применять весной, неизвестно.

Призывники, которые проигнорирую повестку в военкомат, будут оштрафованы на 10 — 30 тысяч рублей. Размер выплаты значительно вырос. Ранее за неявку платили от 500 рублей до трех тысяч.

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Также система штрафов работает и за другие нарушения: несообщение в военкомат о смене личных данных (одна — пять тысяч рублей), выезд из страны более чем на полгода без уведомления (пять — 15 тысяч), уклонение от медкомиссии (15 — 25 тысяч). Однако уклонисты, не явившиеся в военкомат в течение 20 дней получают не штраф, а запреты на вождение, на регистрацию ИП, на взятие кредитов и займов, на регистрацию транспортных средств и имущество.

При этом есть несколько случаев, в которых призывник может получить отсрочку: временная негодность по состоянию здоровья, обучение в школе, среднем специальном или высшем учебном заведении, уход за немощными близкими родственниками, опека над несовершеннолетними братьями или сёстрами. Также отсрочка может быть предоставлена за воспитание ребёнка в одиночку, беременность жены сроком от 22 недель, наличие двух и более детей или одного ребёнка-инвалида, службу в Росгвардии, противопожарной службе, органах внутренних дел, таможне, прокуратуре и так далее, депутатство в Госдуме РФ или в муниципальных образованиях и работу в IT-сфере.

Если призывник попадает под один из этих пунктов, документы об этом в военкомат нужно предоставить до начала призыва.

Ранее RostovGazeta писала, что шесть беспилотников сбили в Ростовской области за полтора часа.

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