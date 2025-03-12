«Проснулся от удара в голову»: ростовчанин рассказал, как его грабили лже-полицейские

Ростовчанин добавляет, что на шум прибежала жена. Ее то же ударили по голове. Но перепуганная супруга не растерялась. Схватила ребенка, спряталась в ванной и вызвала полицию. Следом набрала тещу, а она в панике обзвонила все возможные службы — от МЧС до пожарных.