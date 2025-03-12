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Posted 12 марта, 15:29

Published 12 марта, 15:29

Modified 12 марта, 15:52

Updated 12 марта, 15:52

Мужчина в балаклаве

«Проснулся от удара в голову»: ростовчанин рассказал, как его грабили лже-полицейские

12 марта 2025, 15:29
Фото: freepik. Мужчина в балаклаве

Житель Ростова рассказал, как его ночью грабили и били лже-полицейские

Сюжет
Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратился житель Ростова Роман. Он рассказал вопиющую историю о том, как грабители проникли в его дом и пытались найти деньги.

Ограбление со взломом

Роман рассказывает, что в воскресенье, 2 марта, семья отправилась ко сну в своем частном доме в ростовском микрорайоне Александровка. Не подозревая, с какими страшными событиями придется столкнуться ночью.

«У нас две спальни, супруга спала с ребенком отдельно. Ночью я проснулся от удара в голову. Оказалось, три совершенно незнакомых мне человека, в обычной одежде, бородатые, вскрыли калитку и ворвались в дом», — говорит собеседник.

Ростовчанин добавляет, что на шум прибежала жена. Ее то же ударили по голове. Но перепуганная супруга не растерялась. Схватила ребенка, спряталась в ванной и вызвала полицию. Следом набрала тещу, а она в панике обзвонила все возможные службы — от МЧС до пожарных.

«Меня вытащили босиком во двор. Начали нести чушь о том, что я агент СБУ и моя супруга тоже. Я ничего не понимал и попросил представиться. Они сказали, что из полиции. На просьбу предъявить документы, меня грубо оборвали, сказав, что это меня волновать не должно», — вспоминает собеседник.

Роман попытался возразить, что глупо обвинять в связях с СБУ человека, который служил в двух спецназах. Но это, по его словам, ни к чему не привело.

«Когда они вошли в дом, похитили ноутбук, планшет и два телефона. А денег не нашли. Думаю, поэтому меня оглушили и тащили во двор — хотели выморозить денег, — полагает горожанин. — Так и морозили меня на улице, пока не приехала полиция».
«Когда они вошли в дом, похитили ноутбук, планшет и два телефона»
«Когда они вошли в дом, похитили ноутбук, планшет и два телефона». Фото: 1MI
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Удостоверение пропало

Первой, как сообщает Роман, быстро приехала патрульно-постовая служба и задержала нападавших. Двоих «закрепили» наручниками.

«А нас потом допрашивали следователи», — говорит собеседник.

Роман уточняет, что вынести похищенное нападавшие не успели. Ноутбук, планшет и два телефона семье вернули сотрудники полиции.

«А вот мое удостоверение ветерана боевых действий так и пропало. Оно лежало на столе. Возможно, грабители его где-то скинули, но найти его я так и не смог», — уточняет собеседник.
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Уголовное дело

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области сообщили, что в Отдел полиции № 7 Управления МВД по Ростову-на-Дону поступило сообщение гражданина о противоправных действиях, совершенных в отношении него неизвестными.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали троих фигурантов. Ими оказались местные жители в возрасте от 21 до 31 года, двое из которых ранее судимы», — подчеркнули в пресс-службе.

Полицейские установили, что трое злоумышленников проникли в дом, где заявитель проживает с семьей. И, применив физическую силу, завладели принадлежащей ему техникой, после чего попытались скрыться.

Полицейский
Полицейский. Фото: 1MI
«В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ», — сообщили в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала о возбуждении уголовного дела на руководство морга в Таганроге.

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