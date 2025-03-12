ПСБ расширил возможности сберегательных продуктов

**Вклад «Мой доход» Ставка 22,5% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 руб. на срок 181 день для клиентов- пенсионеров с зачислением в банк пенсии от Социального фонда России (СФР) либо при предоставлении в банк заявления в адрес СФР о перечислении пенсии на счет, открытый в банке. Минимальная гарантированная ставка — 18,5% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн руб. в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». Подробная информация — на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на 12.03.2025. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251.