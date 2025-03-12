Пять беспилотников разнесли военные над территорией Ростовской области

Ведомство отчиталось, что с 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них по пять были сбиты на территориями Брянской и Ростовской областей. Еще три дрона разнесли над Калужской областью и один — над Белгородской.