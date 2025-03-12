Пять беспилотников разнесли военные над территорией Ростовской области

Posted 12 марта, 20:34
Published 12 марта, 20:34
Modified 12 марта, 20:36
Updated 12 марта, 20:36
Ведомство отчиталось, что с 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них по пять были сбиты на территориями Брянской и Ростовской областей. Еще три дрона разнесли над Калужской областью и один — над Белгородской.
При этом около 22.00 мск МЧС России сообщило о беспилотной опасности на всей территории Ростовской области. В сообщении жителей региона попросили покинуть открытые участки улиц и отойти от окон.
Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о последствиях вечерней атаки вражеских дронов. «Из-за падения одного из БПЛА в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется», — пояснил глава региона.