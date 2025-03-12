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Posted 12 марта, 20:34

Published 12 марта, 20:34

Modified 12 марта, 20:36

Updated 12 марта, 20:36

ПВО

Пять беспилотников разнесли военные над территорией Ростовской области

12 марта 2025, 20:34
Фото: mil.ru. ПВО
Подразделения ПВО сбили пять беспилотников в Ростовской области вечером 12 марта, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство отчиталось, что с 20.00 до 22.30 мск дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации были перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них по пять были сбиты на территориями Брянской и Ростовской областей. Еще три дрона разнесли над Калужской областью и один — над Белгородской.

При этом около 22.00 мск МЧС России сообщило о беспилотной опасности на всей территории Ростовской области. В сообщении жителей региона попросили покинуть открытые участки улиц и отойти от окон.

Пострадавшими при атаке БПЛА признали еще почти 120 жителей Ростова
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Позднее врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о последствиях вечерней атаки вражеских дронов. «Из-за падения одного из БПЛА в хуторе Калининский Шолоховского района произошло возгорание на территории промобъекта. Для тушения ландшафтного пожара на место выехали дежурные пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет. Информация уточняется», — пояснил глава региона.

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#Ростов-на-Дону#СВО#Юрий Слюсарь#Ростовская область#БПЛА#Происшествия#ПВО#Шолоховский район
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