РЭО добивается запрета захоронения органических отходов в приаэродромных зонах

Posted 12 марта, 09:25
Published 12 марта, 09:25
Modified 12 марта, 09:25
Updated 12 марта, 09:25
Денис Буцаев, гендиректор РЭО, прокомментировал предложение о запрете направления органических отходов на полигоны в приаэродромных зонах. По его словам, это позволит сократить количество скоплений птиц на полигонах в 6-й подзоне. Он подчеркнул, что если отходы не прошли обработку и органика не была отделена от других фракций, то они не должны быть включены в схемы потоков направления отходов на полигоны. Об этом сообщает портал 56orb.ru.
Реализовать данное предложение планируется с помощью внесения изменений в правила разработки территориальных схем (Единые требования к объектам обращения с ТКО № 1657).
Российский экологический оператор предлагает, чтобы данная норма начала работать с 2030 года. Это предложение учитывает тот факт, что, согласно указу президента РФ, к 2030 году показатели обработки ТКО должны достигнуть ста процентов.
На данный момент РЭО готовит предложения для направления в Минприроды.