РЭО добивается запрета захоронения органических отходов в приаэродромных зонах

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, прокомментировал предложение о запрете направления органических отходов на полигоны в приаэродромных зонах. По его словам, это позволит сократить количество скоплений птиц на полигонах в 6-й подзоне. Он подчеркнул, что если отходы не прошли обработку и органика не была отделена от других фракций, то они не должны быть включены в схемы потоков направления отходов на полигоны. Об этом сообщает портал 56orb.ru.