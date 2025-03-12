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Posted 12 марта, 09:25

Published 12 марта, 09:25

Modified 12 марта, 09:25

Updated 12 марта, 09:25

РЭО добивается запрета захоронения органических отходов в приаэродромных зонах

РЭО добивается запрета захоронения органических отходов в приаэродромных зонах

12 марта 2025, 09:25
Фото: 1MI.
Российский экологический оператор начал прорабатывать возможность запрета направления органических отходов на полигоны, расположенные в приаэродромных зонах. Данная мера должна позволить избежать скопления птиц на подобных объектах размещения твердых коммунальных отходов (ТКО).

Денис Буцаев, гендиректор РЭО, прокомментировал предложение о запрете направления органических отходов на полигоны в приаэродромных зонах. По его словам, это позволит сократить количество скоплений птиц на полигонах в 6-й подзоне. Он подчеркнул, что если отходы не прошли обработку и органика не была отделена от других фракций, то они не должны быть включены в схемы потоков направления отходов на полигоны. Об этом сообщает портал 56orb.ru.

Реализовать данное предложение планируется с помощью внесения изменений в правила разработки территориальных схем (Единые требования к объектам обращения с ТКО № 1657).

Российский экологический оператор предлагает, чтобы данная норма начала работать с 2030 года. Это предложение учитывает тот факт, что, согласно указу президента РФ, к 2030 году показатели обработки ТКО должны достигнуть ста процентов.

На данный момент РЭО готовит предложения для направления в Минприроды.

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