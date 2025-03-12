Российский сервис запустил опцию бронирования оздоровительных программ

По мнению специалистов, спрос на оздоровительных отдых зависит от предпочтений потребителей. Сегодня все больше граждан пользуются услугами санаториев не только в целях оздоровления организма, но и для профилактики, восстановления своего состояния после стресса и укрепления иммунитета.