Российский сервис запустил опцию бронирования оздоровительных программ

Posted 12 марта, 11:33
Published 12 марта, 11:33
Modified 12 марта, 11:35
Updated 12 марта, 11:35
Курс оздоровительных программ можно оплатить заранее. Новая опция значительно упрощает организацию отдыха с учетом медицинских потребностей.
Конкретная программа зависит от типа учреждения. Чтобы забронировать отдых, нужно через сайт или мобильное приложение выбрать санаторий, даты пребывания в нем, количество отдыхающих. После этого нужно выбрать лечебную программу и оплатить ее вместе с проживанием, сообщает tass.ru.
В большинстве санаториев лечебно-оздоровительные программы рассчитаны на срок от 5–7 дней. Об этом сообщили представители сервиса.
Стоит отметить, что в последние годы интерес к санаторно-курортному отдыху стабильно растет.
Как показали данные исследования, проведенного сервисом «Яндекс Путешествия», 81% респондентов, проживающих в крупных российских городах, за последний год посетили санаторий или пансионат. Это позволяет сделать вывод о высоком спросе на лечебные и оздоровительные поездки.
Основные цели отдыха — лечение и профилактика заболеваний. Наиболее популярными направлениями для таких поездок являются Краснодарский край, Москва и Подмосковье. Это объясняется наличием хорошей инфраструктуры, специализированных учреждений для отдыха, а также транспортной доступностью.
На сегодняшний день на сервисе представлено свыше 100 санаториев по всей России.
По мнению специалистов, спрос на оздоровительных отдых зависит от предпочтений потребителей. Сегодня все больше граждан пользуются услугами санаториев не только в целях оздоровления организма, но и для профилактики, восстановления своего состояния после стресса и укрепления иммунитета.