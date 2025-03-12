Штрафы за перевозку детей без автокресел в Ростове хотят увеличить

Posted 12 марта, 05:30
Published 12 марта, 05:30
Modified 12 марта, 05:30
Updated 12 марта, 05:30
По словам юриста, штрафы за ненадлежащую перевозку детей, и не только в такси, существуют и сегодня. Однако их предлагается увеличить.
«В целом, эта инициатива получила одобрение. Однако пока находится на стадии законопроекта», — отмечает Антон Габович.
Собеседник уточняет, что для физических лиц штраф может вырасти с трех тысяч рублей до пяти тысяч. Для должностных — от 25 тысяч до 50, а для юридических от 100 до 200 тысяч рублей.
«Но пока законопроект будет дорабатываться. Его авторам предстоит обосновать размер штрафа. Например, почему для физических лиц предлагается увеличить сумму до пяти, а не до четырех или до шести тысяч рублей», — объясняет эксперт.
Спикер напоминает, что по закону детское кресло не требуется лишь для детей старше 12 лет.
«В законодательстве есть градации детского возраста — грудные дети, дети от года до семи лет, от 7 до 11. Для каждого возраста законодатель регламентирует свои правила перевозки. И везде есть четкие понятия — где-то допустимы специальные системы крепления, где-то требуется детское кресло», — констатирует юрист.
Поэтому если при вызове такси ростовчане с ребенком не укажут на необходимость детского кресла — отказ таксиста выполнить услугу перевозки не считается нарушением.
«Но когда при вызове такси пассажир уточнил, что с ним будет ребенок, а машина приехала без детского кресла — это нарушение со стороны такси», — подчеркивает собеседник.
В этом случае пассажир может отказаться от поездки, пожаловаться руководству службы такси или обратиться в Роспотребнадзор.
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