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Posted 12 марта, 05:30

Published 12 марта, 05:30

Modified 12 марта, 05:30

Updated 12 марта, 05:30

Ребенок в автолюльке

Штрафы за перевозку детей без автокресел в Ростове хотят увеличить

12 марта 2025, 05:30
Фото: freepik. Ребенок в автолюльке
Сюжет
Эксклюзив
Авторы законопроекта предлагают увеличить штрафы за перевозку детей без детских кресел. Какой может стать сумма штрафа для ростовчан, как правильно организовать перевозку ребенка, рассказал RostovGazeta юрист, адвокат Антон Габович.

Штрафы могут увеличить

По словам юриста, штрафы за ненадлежащую перевозку детей, и не только в такси, существуют и сегодня. Однако их предлагается увеличить.

«В целом, эта инициатива получила одобрение. Однако пока находится на стадии законопроекта», — отмечает Антон Габович.

Собеседник уточняет, что для физических лиц штраф может вырасти с трех тысяч рублей до пяти тысяч. Для должностных — от 25 тысяч до 50, а для юридических от 100 до 200 тысяч рублей.

«Но пока законопроект будет дорабатываться. Его авторам предстоит обосновать размер штрафа. Например, почему для физических лиц предлагается увеличить сумму до пяти, а не до четырех или до шести тысяч рублей», — объясняет эксперт.
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Такси
Такси. Фото: 1MI

Как перевозить детей в такси Ростова

Спикер напоминает, что по закону детское кресло не требуется лишь для детей старше 12 лет.

«В законодательстве есть градации детского возраста — грудные дети, дети от года до семи лет, от 7 до 11. Для каждого возраста законодатель регламентирует свои правила перевозки. И везде есть четкие понятия — где-то допустимы специальные системы крепления, где-то требуется детское кресло», — констатирует юрист.

Поэтому если при вызове такси ростовчане с ребенком не укажут на необходимость детского кресла — отказ таксиста выполнить услугу перевозки не считается нарушением.

«Но когда при вызове такси пассажир уточнил, что с ним будет ребенок, а машина приехала без детского кресла — это нарушение со стороны такси», — подчеркивает собеседник.

В этом случае пассажир может отказаться от поездки, пожаловаться руководству службы такси или обратиться в Роспотребнадзор.

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#Дарья Демидова#Перевозка#Такси#Детские кресла#Эксклюзив#Новости#Ростов#Ростов-на-Дону#Дети#Транспорт#Ростовская область
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