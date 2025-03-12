Слюсарь заявил, что ремонт водовода в Волгодонске должен начаться в этом году

Posted 12 марта, 13:25
Published 12 марта, 13:25
Modified 12 марта, 13:27
Updated 12 марта, 13:27
Одним из главных вопросов стала проблема водоснабжения новой части Волгодонска, которой обеспокоены более 100 тысяч горожан. На водоводе, проложенном вдоль Жуковского шоссе, происходят многочисленные порывы, а вода подается со сниженным давлением и низкого качества. Причина — 100-процентный износ коммуникаций.
Как пояснил глава администрации Волгодонска, данный вопрос будет решаться в срочном порядке. Уже подготовлена проектно-сметная документация на капремонт водовода и получено положительное заключение госэкспертизы. Капитальный ремонт оценили в 700 млн рублей, но бюджет города такую сумму самостоятельно не потянет, поэтому Юрий Мариненко попросил помощи у области.
Выслушав предложения, глава региона предложил приступить к выполнению работ уже в этом году и разбить и на два этапа.
— При таком износе, при такой аварийности, таком качестве воды и объемах подачи эту тему, конечно, надо закрывать. Начать ремонт надо в этом году, полностью завершить — в следующем, — сказал Юрий Слюсарь.
Другим вопросом, который волнует волгодончан, стало завершение благоустройства двух крупных городских парков «Дружба» и «Молодежный».
— Это «долгострои», на которые выделялось в том числе и федеральное финансирование. Но деньги город не освоил, и места отдыха жители не получили. Теперь будем справляться своими силами. Настоятельно попросил главу взять процесс на ежедневный жёсткий контроль и закончить благоустройство в этом году, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Работы по благоустройству этих объектов были приостановлены по вине недобросовестных подрядчиков. Но по словам Юрия Слюсаря, По его словам жителям не интересно по чьей именно вине работы были остановлены, так как для горожан важен конечный результат.
Кроме того Слюсарь поручил главе Волгодонска обратить внимание и на развитие культурной и спортивной инфраструктуры города.
Здесь рассчитываем на участие местного бизнес-сообщества. — подчеркнул глава региона.