Слюсарь заявил, что ремонт водовода в Волгодонске должен начаться в этом году

— Это «долгострои», на которые выделялось в том числе и федеральное финансирование. Но деньги город не освоил, и места отдыха жители не получили. Теперь будем справляться своими силами. Настоятельно попросил главу взять процесс на ежедневный жёсткий контроль и закончить благоустройство в этом году, — отметил глава региона в своем телеграм-канале.