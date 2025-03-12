Слюсарь заявил о пожаре на промобъекте из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

По словам главы региона, в хуторе Калининском Шолоховского района случился пожар на территории промышленного объекта. Дежурные пожарные расчеты уже отправились на место ЧП. Пожар начался из-за падения одного из пяти БПЛА, перехваченных военными в воздухе. Очевидно, один из обломков стал причиной происшествия на земле.