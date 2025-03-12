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Posted 12 марта, 20:30

Published 12 марта, 20:30

Modified 12 марта, 20:32

Updated 12 марта, 20:32

Пожарные в поле

Слюсарь заявил о пожаре на промобъекте из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

12 марта 2025, 20:30
Фото: 30.mchs.gov.ru. Пожарные в поле
Стало известно о последствиях воздушной атаки на Ростовскую область. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь поздним вечером 12 марта.

По словам главы региона, в хуторе Калининском Шолоховского района случился пожар на территории промышленного объекта. Дежурные пожарные расчеты уже отправились на место ЧП. Пожар начался из-за падения одного из пяти БПЛА, перехваченных военными в воздухе. Очевидно, один из обломков стал причиной происшествия на земле.

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— По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет, — уточнил Юрий Слюсарь.

За пару часов до ЧП в регионе на всей территории объявили беспилотную опасность. Правда, об этом не всех оповестили своевременно.

— Атаку отразили, а сообщение об опасности только что пришло, — рассказали подписчики врио губернатора в комментариях к посту.
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#Евгения Волкова#Ростовская область#Пожар#ЧП#БПЛА#Шолоховский район#Юрий Слюсарь#Беспилотная опасность
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