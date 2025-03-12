Слюсарь заявил о пожаре на промобъекте из-за атаки БПЛА на Ростовскую область

Posted 12 марта, 20:30
Published 12 марта, 20:30
Modified 12 марта, 20:32
Updated 12 марта, 20:32
По словам главы региона, в хуторе Калининском Шолоховского района случился пожар на территории промышленного объекта. Дежурные пожарные расчеты уже отправились на место ЧП. Пожар начался из-за падения одного из пяти БПЛА, перехваченных военными в воздухе. Очевидно, один из обломков стал причиной происшествия на земле.
— По предварительным данным, пострадавших среди персонала объекта нет, — уточнил Юрий Слюсарь.
За пару часов до ЧП в регионе на всей территории объявили беспилотную опасность. Правда, об этом не всех оповестили своевременно.
— Атаку отразили, а сообщение об опасности только что пришло, — рассказали подписчики врио губернатора в комментариях к посту.