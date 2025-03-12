Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

KGM приходит на российский рынок с моделями, которые уже завоевали популярность в разных странах мира. Это кроссоверы Torres, Tivoli и Korando, а также флагманский рамный внедорожник Rexton. Все модели имеют разный дизайн и характер, но сочетают в себе надежность агрегатов, безопасность, высокую прочность кузова, хорошую оснащенность, русификацию всех систем и высокий уровень комфорта. Программа кредитования от Совкомбанка распространяется на все новые автомобили, реализуемые официальными дилерскими центрами KGM. Максимальная сумма кредита по данному предложению составляет 9 млн рублей, срок выплат — до 7 лет. При оформлении кредитного договора требуется только паспорт, решение о предоставлении кредита принимается в течение часа.