rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 марта, 15:58

Published 12 марта, 15:58

Modified 12 марта, 16:00

Updated 12 марта, 16:00

Итоги дня: ростовчане едят в лучших ресторанах РФ, пока в регион возвращаются морозы

Среда в Ростове: людей кормят в лучших ресторанах, а они ждут возвращения морозов

12 марта 2025, 15:58
Фото: kroshka__nastya/freepik. Итоги дня: ростовчане едят в лучших ресторанах РФ, пока в регион возвращаются морозы
Мать пропавшей ростовской студентки Анны Цомартовой обвинили в том, что она прячет свою дочь, тем временем 13 заведений Ростова-на-Дону вошли в список лучших ресторанов России, а климатолог Иошпа спрогнозировал резкое похолодание до -5 градусов в Ростовской области. Итоги среды от RostovGazeta.

Пропавшая Анна Цомартова

Уже больше года родители пропавшей в Дагестане студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой ищут свою дочь. Однако часто они сталкиваются с нападками и даже угрозами.

В этот раз на телефон мамы Анны — Дианы Цомартовой поступил странный звонок. Неизвестная собеседница начала диалог с обвинений в том, что пропажа дочери — вранье. Якобы она лично видела родственниц вместе в скором поезде между Краснодаром и Сочи.

«Она обвиняла меня в том, что я вру о пропаже дочери, ввожу всех в заблуждение! И стала мне угрожать. Говорила, что записывает наш разговор, а потом напишет заявление», — отмечает Диана.

Естественно, Диана не согласна с подобными заявлениями и рассказала, что не понимает, как у незнакомцев поворачивается язык такое говорить.

«Я не понимаю, что происходит в головах у этих людей, когда они так настырно себя ведут», — констатирует обеспокоенная мать.

Анна Цомартова
Анна Цомартова. Фото: Тг-канал «Анна Цомартова»
«Город грязный»: Скрябин предложил избавиться от подрядчика для уборки улиц Ростов
Узнать подробнее

Лучшие рестораны страны

Национальная ресторанная премия WHERETOEAT обнародовала список лучших заведений России в 2025 году. В него попали сразу 13 ресторанов из Ростова-на-Дону: «Казак», Pad Thai, «Лариса Жарит», Di Pasta, «ОнегинДача», «Пино Нуар», «ПЛАТОV», La Fabbrica, LEO Wine&Kitchen, Бистро «Гаврош», Maison of Gods, Memories и «Яга».

Еще в списке можно найти заведения из Таганрога: «Дон Марио», «Мадам Ку-Ку» и «Feola’s Kitchen&Wine», а также из Азова: «Вольный» и «Вишневый сад».

Добавим, что победителей выбирают путем анонимного голосования среди экспертов.

«Вишневый сад» в Азове
«Вишневый сад» в Азове. Фото: Яндекс. Карты
«Знаю Ростов под землей»: стало известно, что пообещал Скрябин на посту главы города
Узнать подробнее

Минусовая температура

Климатолог Александр Иошпа рассказал, что погода в марте в Ростовской области будет очень переменчивой. Так, тепло продержится в регионе только до 16 марта. А уже в начале недели, 17 марта, температура начнет резко падать.

По северу области в ночные часы похолодает до -5 градусов, а в Ростове-на-Дону столбики термометров опустятся до нуля. Днем же воздух прогреется максимум до +10.

Такие погодные условия ожидаются до 20 марта, а затем в Ростовской области начнется полноценная климатическая весна. Однако пока что жителям региона нужно готовиться к температурным качелям.

Читайте также:
Стало известно, когда в Ростове-на-Дону температура воздуха упадет до -11 градусовМетеорологи прогнозируют похолодание до -20 градусов в Ростовской областиЦиклон принесет в Ростов-на-Дону мороз до -12 градусов в марте
#Валерия Кострова#Итоги#Ресторан#Заведения#Пропавшие люди#Итоги дня#Ростов-на-Дону#Анна Цомартова#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Похолодание#Минусовые температуры
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика