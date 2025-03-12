Среда в Ростове: людей кормят в лучших ресторанах, а они ждут возвращения морозов

Posted 12 марта, 15:58
Published 12 марта, 15:58
Modified 12 марта, 16:00
Updated 12 марта, 16:00
Уже больше года родители пропавшей в Дагестане студентки из Ростова-на-Дону Анны Цомартовой ищут свою дочь. Однако часто они сталкиваются с нападками и даже угрозами.
В этот раз на телефон мамы Анны — Дианы Цомартовой поступил странный звонок. Неизвестная собеседница начала диалог с обвинений в том, что пропажа дочери — вранье. Якобы она лично видела родственниц вместе в скором поезде между Краснодаром и Сочи.
«Она обвиняла меня в том, что я вру о пропаже дочери, ввожу всех в заблуждение! И стала мне угрожать. Говорила, что записывает наш разговор, а потом напишет заявление», — отмечает Диана.
Естественно, Диана не согласна с подобными заявлениями и рассказала, что не понимает, как у незнакомцев поворачивается язык такое говорить.
«Я не понимаю, что происходит в головах у этих людей, когда они так настырно себя ведут», — констатирует обеспокоенная мать.
Национальная ресторанная премия WHERETOEAT обнародовала список лучших заведений России в 2025 году. В него попали сразу 13 ресторанов из Ростова-на-Дону: «Казак», Pad Thai, «Лариса Жарит», Di Pasta, «ОнегинДача», «Пино Нуар», «ПЛАТОV», La Fabbrica, LEO Wine&Kitchen, Бистро «Гаврош», Maison of Gods, Memories и «Яга».
Еще в списке можно найти заведения из Таганрога: «Дон Марио», «Мадам Ку-Ку» и «Feola’s Kitchen&Wine», а также из Азова: «Вольный» и «Вишневый сад».
Добавим, что победителей выбирают путем анонимного голосования среди экспертов.
Климатолог Александр Иошпа рассказал, что погода в марте в Ростовской области будет очень переменчивой. Так, тепло продержится в регионе только до 16 марта. А уже в начале недели, 17 марта, температура начнет резко падать.
По северу области в ночные часы похолодает до -5 градусов, а в Ростове-на-Дону столбики термометров опустятся до нуля. Днем же воздух прогреется максимум до +10.
Такие погодные условия ожидаются до 20 марта, а затем в Ростовской области начнется полноценная климатическая весна. Однако пока что жителям региона нужно готовиться к температурным качелям.