Стало известно, кому в Ростове готовы платить 100 тысяч за работу в офисе

По информации Авито Работа, за зимний период с декабря по февраль больше всего предлагали платить проектировщикам. Работодатели указывали зарплату на этой вакансии около 99 тысяч рублей (98,8 тысячи). По сравнению с прошлой зимой эта сумма выросла на 34%.