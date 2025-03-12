Стало известно, кому в Ростове готовы платить 100 тысяч за работу в офисе

Posted 12 марта, 09:06
Published 12 марта, 09:06
Modified 12 марта, 09:08
Updated 12 марта, 09:08
По информации Авито Работа, за зимний период с декабря по февраль больше всего предлагали платить проектировщикам. Работодатели указывали зарплату на этой вакансии около 99 тысяч рублей (98,8 тысячи). По сравнению с прошлой зимой эта сумма выросла на 34%.
Также в топ самых оплачиваемых вошли архитекторы, заняв второе место (92 тысячи рублей). На третьей строчке — инженеры с зарплатой в 85 тысяч рублей. Менеджерам и логистам готовы платить почти 78 тысяч рублей. Эти профессии занимают четвертое и пятое место соответственно.
В рейтинг не вошли профессии, где уровень дохода может сильно варьироваться в зависимости от квалификации и опыта специалиста (например, сфера IT) и работники без фиксированных выплат.
Ранее стало известно, кому предлагают зарплату до 500 тысяч рублей.