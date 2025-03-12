Ветер усилится до штормового в Ростовской области в ближайшие дни

На этой неделе Ростов затянет облаками. 13 марта температура будет колебаться от +5 до +22 градусов. Тем временем в регионе в начале суток пройдут дожди, а на некоторые территории опустится туман. Скорость ветра не поднимется выше 6-11 метров в секунду, а воздух потеплеет до +25.