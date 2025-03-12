Ветер усилится до штормового в Ростовской области в ближайшие дни

Posted 12 марта, 06:38
Published 12 марта, 06:38
Modified 12 марта, 06:40
Updated 12 марта, 06:40
На этой неделе Ростов затянет облаками. 13 марта температура будет колебаться от +5 до +22 градусов. Тем временем в регионе в начале суток пройдут дожди, а на некоторые территории опустится туман. Скорость ветра не поднимется выше 6-11 метров в секунду, а воздух потеплеет до +25.
14 марта в Ростове ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит +18…+20 градусов. В Ростовской области в эти сутки пройдут дожди. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, а воздух потеплеет вплоть до +27 градусов.