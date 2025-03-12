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Posted 12 марта, 06:38

Published 12 марта, 06:38

Modified 12 марта, 06:40

Updated 12 марта, 06:40

Спасатели убирают упавшее дерево

Ветер усилится до штормового в Ростовской области в ближайшие дни

12 марта 2025, 06:38
Фото: 71.mchs.gov.ru. Спасатели убирают упавшее дерево
В Ростовской области на этой неделе ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также повышение температуры до +27. Об этом сообщили синоптики.

На этой неделе Ростов затянет облаками. 13 марта температура будет колебаться от +5 до +22 градусов. Тем временем в регионе в начале суток пройдут дожди, а на некоторые территории опустится туман. Скорость ветра не поднимется выше 6-11 метров в секунду, а воздух потеплеет до +25.

14 марта в Ростове ветер усилится до 14 метров в секунду, а температура воздуха составит +18…+20 градусов. В Ростовской области в эти сутки пройдут дожди. Порывы ветра усилятся до 17 метров в секунду, а воздух потеплеет вплоть до +27 градусов.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Прогноз#Температура#Синоптики
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