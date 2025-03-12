Водители-партнеры Яндекс Такси могут застраховать свою ответственность онлайн

Posted 12 марта, 10:22
Published 12 марта, 10:22
Modified 17 марта, 10:35
Updated 17 марта, 10:35
Теперь рассчитать стоимость обязательной страховки и получить полис можно на сайте СОГАЗа.
Онлайн-калькулятор ОСГОП также доступен из приложения Яндекс Такси для водителей-партнеров. Перейти на страницу расчета можно прямо из мобильного клиента любой операционной системы.
Оформить полис могут как самозанятые и ИП, то и юридические лица. Средняя стоимость годового полиса составляет 3,4 тыс. рублей.
Полис оформляется на год и защищает интересы перевозчика в случае, если жизни, здоровью или имуществу пассажиров будет причинен вред.
Например, если в ДТП пострадает пассажир, то страховая компания выплатит ему компенсацию в размере, установленном законом об ОСГОП № 67-ФЗ: до 2 млн рублей за вред здоровью, 2,025 млн рублей за вред жизни и до 23 тыс. рублей за вред имуществу.
Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Федеральная компания предлагает более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Надежность и финансовая устойчивость страховщика подтверждены ведущими рейтинговыми агентствами. Региональная сеть Группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.