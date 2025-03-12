Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня

Posted 12 марта, 12:56
Published 12 марта, 12:56
Modified 12 марта, 12:58
Updated 12 марта, 12:58
Фестиваль классической музыки стартует со Всероссийской акции, приуроченной ко Дню России. Он пройдет в 10 регионах страны. Праздничная акция станет символом культурного наследия и единства жителей разных уголков России.
Главное событие — грандиозный гала-концерт — состоится в Калининграде, под открытым небом на Соборной площади на острове Канта. Красной нитью пройдет тема 185-летия известного композитора Петра Чайковского. Главным произведением фестиваля будет кантата, написанная победителем Конкурса молодых композиторов «Партитура» Алексеем Чернаковым. Произведение создавалось специально ко Дню России и в ознаменование Года защитника Отечества, который объявил президент РФ.
Художественным руководителем фестиваля выступает дирижер Мариинского театра Кристиан Кнапп. По его словам, проект является не только праздником искусства, но и мостом, который соединяет поколения и культуры.
— В этом году мы особенно ярко отметим 185-летие великого Чайковского, чья музыка стала символом русской души. Классическое искусство — это сила, способная вдохновлять, объединять и напоминать о вечных ценностях. Не сомневаюсь, что юбилейный фестиваль станет настоящим праздником эстетики и гармонии, а каждый концерт — шагом к сохранению культурного наследия, — поделился Кристиан Кнапп.
В рамках фестиваля откроется выставка молодых художников, победивших в международном конкурсе «Картина мира». Мероприятие инициирует «Иннопрактика» вместе с Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом». Лучшие 14 работ представят на экспозиции в филиале Третьяковской галереи в Калининграде.
Также в рамках программы фестиваля запланированы лекции и полезные семинары по музыке, философии, архитектуре, а также мастер-классы и творческие встречи с популярными представителями культуры и искусства.
Организаторами Фестиваля выступают Правительство Калининградской области, АНО «Креативная экономика» и АНО «Фестивальная дирекция» в качестве соорганизатора фестиваля в Калининградской области. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.