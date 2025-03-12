Юбилейный фестиваль «Кантата» пройдет с 12 по 15 июня

Главное событие — грандиозный гала-концерт — состоится в Калининграде, под открытым небом на Соборной площади на острове Канта. Красной нитью пройдет тема 185-летия известного композитора Петра Чайковского. Главным произведением фестиваля будет кантата, написанная победителем Конкурса молодых композиторов «Партитура» Алексеем Чернаковым. Произведение создавалось специально ко Дню России и в ознаменование Года защитника Отечества, который объявил президент РФ.