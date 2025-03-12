Жители Ростова массово переезжают в деревни. Зачем они это делают?

Posted 12 марта, 04:30
Published 12 марта, 04:30
Modified 12 марта, 04:30
Updated 12 марта, 04:30
Переезжать из села в город стало для нас привычным делом. Далеко не в каждой деревне есть школа и детский сад, порой нет даже газа или электричества. За медицинской помощью приходится обращаться в ближайший крупный населенный путь, а современных «благах» — пунктах выдачи заказов и доставках продуктов и говорить нечего. За всем этим, включая образование, рабочие места и разнообразный досуг, жители Ростовской области переселяются в Ростов.
Однако есть и такие, что из мегаполиса предпочитают переехать за город. Мы пообщались с жителями сел и хуторов в области, которые осознанно отказались от жизни в городе и узнали, как и на что они живут, почему не планируют возвращаться к высоткам и торговым центрам.
Полина Агафонова живет в хуторе в получасе езды от Ростова. Двадцать лет она прожила в городе вместе с родителями, где закончила школу и колледж по специальности повар-кондитер.
Вот, что она рассказывает.
«Когда мне исполнилось 18, я захотела жить отдельно от родителей. Но у них не было возможности снять мне квартиру, а самая зарабатывала слишком мало, чтобы оплачивать аренду. К сожалению, так получилось, что через несколько месяцев после дня рождения умерла моя бабушка. От нее мне в наследство достался дом.
Два года участок пустовал. Полина вместе с родителями иногда приезжали туда, чтобы поддержать порядок, выполоть сорняки и отдохнуть на природе. Продать дом, где выросли несколько поколений ее семьи, признается собеседница RostovGazeta, не поднялась рука.
Чтобы такой дом стоял — в нем нужно жить. И родители согласились, чтобы я переехала туда, тем более, что это всего в 30 минутах езды от Ростова на машине.
Перед переездом я уволилась из магазина, где работала продавцом-консультантом и начала искать вакансии на удаленке. Но, как оказалось, с моим образованием и без опыта работы по определенным направлениям, найти такую работу сложно. В деревне найти работу я даже не пыталась — учителем в школу не возьмут, магазины держат местные и за кассой стоят сами, а ездить каждый день в Ростов я не смогу. Тогда я вспомнила, что в поселке живет много женщин разного возраста и всем им наверняка будет удобно иметь рядом мастера маникюра. Машины есть далеко не у всех, чтобы сесть на попутку — надо еще пару километров дойти до трассы, а общественный транспорт практически не заезжает. Я прошла курсы, купила материалы и мебель и в первый же день, как переехала — повесила на забор табличку с надписью «Маникюр от 500 рублей».
Здесь законы маркетинга совсем другие, страницу в соцсетях вести практически бесполезно. Зато ниша оказалась абсолютно свободной и очень востребованной. Я делаю маникюр дешевле, чем в Ростове, потому что здесь у людей другой уровень дохода. При этом клиентов у меня очень много и не только из хутора, но и из соседних поселков приезжают.
Не могу сказать, что переезд из города в деревню дался легко: здесь практически нет развлечений, все покупки нужно планировать заранее и ездить за ними в Ростов, потому что ассортимент местных магазинов небольшой и они, естественно, не круглосуточные. Интернет не такой быстрый и провести его сюда — целое дело, иногда барахлит мобильная связь. Я не могу легко сорваться и уехать на несколько дней, потому что у меня тут небольшое хозяйство: пес, две кошки, куры и перепелки, которых я держу в память о бабушке. Цыплятами со мной поделилась соседка и сказала, что они — потомки еще бабушкиной птицы. С огородом я пока не подружилась, ничего не сажаю и просто убираю там сорняки.
Но есть и плюсы. Самый главный для меня — в деревне я трачу очень мало денег. Здесь просто нет условий для спонтанных покупок, а у меня нет в них потребности, потому что жизнь здесь совсем другая. Всем все равно, какие у меня духи и в чем я работаю на огороде. Развлечения, за неимением по близости кафе, кино и прочего, тоже бюджетные — компьютерные игры, телевизор, прогулки и велосипед вместо спортзала. Деревня отсеяла всех фальшивых друзей. С кем-то мы перестали общаться сразу после моего переезда, а кто-то готов ждать редких встреч и даже приезжать в гости. Мой молодой человек со мной пока не живет, потому что ему нужно ездить в университет каждый день. После его выпуска мы планируем пожениться и остаться здесь вместе.
С местными жителями общий язык я нашла сразу — многие из них помнят меня еще ребенком, потому что я почти каждые каникулы проводила у бабушки. Хотя даже они очень удивились, что я действительно собираюсь здесь жить. Их дети поступают ровно наоборот и стараются осесть в городе.
Сейчас я почти все деньги вкладываю в ремонт дома. Еще при бабушке на участок провели газ и сделали санузел в доме, а вода и электричество здесь были еще раньше. Мне остается только привести все в порядок, заменить старые материалы и технику, сделать косметическую отделку и купить новую мебель. Люди здесь такие, что о помощи можно даже не просить. Увидят со двора, что я что-то тяжелое выношу и сами присоединяются», — делится своим опытом собеседница.
Я не задумываюсь о переезде в город и вижу в жизни в деревне гораздо больше возможностей. Я уже сейчас зарабатываю достаточно, чтобы содержать себя и участок, планирую добавить в свой список услуг парикмахерские, когда закончу обучение.
Иван Муртычев, его жена Екатерина и дети уже седьмой год живут в одном из поселков на берегу Таганрогского залива в часе езды от Таганрога и Ростова.
Как рассказывает Иван, когда в семье родился третий ребенок, жить в двухкомнатной квартире стало тесно.
«Мы с женой подумали и решили: жить в многоквартирном доме и терпеть соседей, тем более привыкать к новым, мы больше не хотим. У нас есть своя машина и переезд за город проблемой не стал. К тому же, через поселок проходит электричка. Даже если с машиной что-то случится — не страшно. Купили дом на те деньги, которые откладывали для первоначального взноса. Прошлые хозяева собирались переезжать за границу, торопились с продажей и согласились на скидку. Срок эксплуатации был небольшой и сам дом в хорошем состоянии, потому что сюда приезжали как на дачу. Мы обновили кое-какие коммуникации, за четыре месяца своими силами сделали там ремонт.
Из IT-компании, где я раньше работал, пришлось уволиться. До ковида удаленка в этой сфере не была такой популярной и сохранить место возможности не было. Я устроился преподавателем в онлайн-школу по программированию и до 2022 года проработал там, пока не перешел в московскую IT-компанию. Вот прямо так, не выезжая из деревни. Думаю, сейчас города вообще не стоит ассоциировать с местом для зарабатывания денег.
Жена занялась участком: разбила небольшой огородик, цветник и ведет свой блог.
Старую квартиру мы решили не продавать, а сдавать в аренду. С таким источником дохода в поселке жить комфортно и выгодно. Тратиться здесь особо не на что.
Наш ритм жизни очень изменился. В Ростове была какая-то вечная суматоха: успеть на работу и не попасть в пробку, организовать семье досуг, в сотый раз объяснить соседям, что новорожденные плачут и мы с ног сбиваемся, чтобы успокоить ребенка, а не шумим назло. Даже детей там как будто все стараются быстрее сделать взрослыми. Со всех сторон на нас сыпались предложения от знакомых отдать детей в какие-то кружки, развивашки, начать учить языки с пеленок.
Здесь наш круг общения сузился до самых близких и детям сельская жизнь нравится больше. Раньше они видели только забетонированную площадку под домом и мир познавали через интерактивные доски в центрах развития. Сейчас они могут выйти во двор, когда захотят, мы с ними много гуляем по поселку, в окрестностях и им самим интересно узнать, что их окружает. Они очень быстро нашли здесь друзей среди соседских. Я рад, что гонки на велосипедах им интереснее, чем в приставку.
Главный недостаток села — здесь трудно получить медицинскую помощь. У врачей по вызову немаленькие площади обходов и ждать их приходится прилично. Иногда быстрее приехать в больницу в Ростов. Бывают перебои с интернетом и электричеством, но все решаемо.
Ездить в город для всех жителей села привычное дело. Практически все, у кого тут есть машина, регулярно ездят за покупками, по делам, в кино или еще-куда-нибудь отдохнуть.
Для нашей семьи деревня стала идеальным местом для жизни. Мы стали гораздо больше времени проводить вместе, тревога из-за напряженного рабочего графика в офисе ушла, мы стали реже болеть. Дети занимаются тем, что им нравится. Отсутствие кружков — не проблема. Какие-то активности предлагает школа, чему-то можно учиться на онлайн-курсах», — делится собеседник.
По мнению ростовского экономиста Леонида Стрельникова, жизнь за городом обходится дешевле.
«Тарифы на коммунальные платежи, стоимость аренды и покупки жилья здесь гораздо ниже, чем в крупных городах. При этом зарплата может в меньшей мере компенсировать затраты на проживание в городе, нежели в поселке», — отмечает эксперт.
Он добавляет, что современное население не привязано к определенному месту, как к источнику заработка, что делает проживание за городом еще более привлекательным для дончан.
«Часть своих потребностей в пище и досуге сельские жители закрывают самостоятельно. К тому же, они менее склонны к импульсивным тратам, сельские магазины обладают только наиболее востребованным набором товаров. Все остальные покупки нужно планировать и оценивать, стоят ли они времени и денег, затраченных на поездку», — добавляет экономист.
Ростовский психолог Татьяна Разумовская отмечает, что проживание за городом положительно влияет на психическое здоровье. Обилие свежего воздуха, отсутствие постоянного шума и избыточного освещения по ночам помогают избавиться от проблем со сном и снизить уровень стресса.
«Социальная среда тоже сильно влияет на наше самочувствие. Городские жители сильнее зависимы от общественного мнения и потребности соответствовать ожиданиям окружающих, конфликты между людьми происходят чаще. Сельское комьюнити более сплоченное и отзывчивое, социальные контакты налаживаются легче», — считает психолог.
По ее мнению, тренд на переселение ростовчан в область будет только набирать обороты в ближайшие годы.
«Уже сейчас в обществе назревает отказ от значимости материальных благ и культуры потребления. Желание соответствовать постоянно изменяющимся под влиянием трендов стандартов вызывает у людей стресс, выгорание, апатию. Чтобы справиться с этим они будут менять фон вокруг себя и переселяться в условия, где этих стрессовых факторов нет. Ближе к природе и дальше от тесных контактов с незнакомцами», — уверена психолог.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему релоканты возвращаются в Ростов.