Жители Ростова массово переезжают в деревни. Зачем они это делают?

Но есть и плюсы. Самый главный для меня — в деревне я трачу очень мало денег. Здесь просто нет условий для спонтанных покупок, а у меня нет в них потребности, потому что жизнь здесь совсем другая. Всем все равно, какие у меня духи и в чем я работаю на огороде. Развлечения, за неимением по близости кафе, кино и прочего, тоже бюджетные — компьютерные игры, телевизор, прогулки и велосипед вместо спортзала. Деревня отсеяла всех фальшивых друзей. С кем-то мы перестали общаться сразу после моего переезда, а кто-то готов ждать редких встреч и даже приезжать в гости. Мой молодой человек со мной пока не живет, потому что ему нужно ездить в университет каждый день. После его выпуска мы планируем пожениться и остаться здесь вместе.