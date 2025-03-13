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Posted 13 марта, 10:57

Published 13 марта, 10:57

Modified 13 марта, 11:00

Updated 13 марта, 11:00

ЗРК

«Аж пол завибрировал»: жителей Ростова переполошил оглушительный грохот и дым в небе

13 марта 2025, 10:57
Фото: mil.ru. ЗРК

В небе над Ростовом-на-Дону раздался оглушительный грохот 13 марта

Жители Ростова-на-Дону услышали один очень громкий хлопок, напоминающий звук взрыва. Об этом рассказали подписчики телеграм-канала «Это Ростов новости».

В четверг днем, 13 марта, около 13.10 мск в западном жилом массиве Ростова-на-Дону раздался резкий шум, который схож со звуком взрыва. Местные жители слышали хлопок в районе Коммунистического проспекта. После чего в небе появился дым.

Ростовчане пишут, что звук был очень громкий: «Очень громко на Западном было».

«Да, сильно слышно было», — отметил пользователь.

«А бахнуло хорошо», — сообщил еще один горожанин.

«Аж пол завибрировал», — подтвердили в комментариях.

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Добавим, что информации о работе систем ПВО или предупреждений о воздушной опасности по Ростовской области не поступало.

Ранее RostovGazeta рассказала, что при атаке БПЛА 9 февраля повреждения получили 113 квартир. В общей сложности пострадавшими признали 204 жителей Ростова.

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