«Аж пол завибрировал»: жителей Ростова переполошил оглушительный грохот и дым в небе

Posted 13 марта, 10:57
Published 13 марта, 10:57
Modified 13 марта, 11:00
Updated 13 марта, 11:00
В четверг днем, 13 марта, около 13.10 мск в западном жилом массиве Ростова-на-Дону раздался резкий шум, который схож со звуком взрыва. Местные жители слышали хлопок в районе Коммунистического проспекта. После чего в небе появился дым.
Ростовчане пишут, что звук был очень громкий: «Очень громко на Западном было».
«Да, сильно слышно было», — отметил пользователь.
«А бахнуло хорошо», — сообщил еще один горожанин.
«Аж пол завибрировал», — подтвердили в комментариях.
Добавим, что информации о работе систем ПВО или предупреждений о воздушной опасности по Ростовской области не поступало.
Ранее RostovGazeta рассказала, что при атаке БПЛА 9 февраля повреждения получили 113 квартир. В общей сложности пострадавшими признали 204 жителей Ростова.