Ефимов: Власти Москвы выделили участок под центр подготовки футбольных команд

Posted 13 марта, 12:56
Published 13 марта, 12:56
Modified 13 марта, 12:58
Updated 13 марта, 12:58
Участок расположен на улице Нижние Мневники. Согласно проекту, здесь будет создан комплекс общей площадью около 32,6 тыс. кв. метров, который станет частью крупного спортивного кластера. Ефимов подчеркнул, что в новом центре для футболистов будут все условия для полноценной подготовки к международным соревнованиям и товарищеским играм. Об этом пишет mos.ru.
Отмечается, что особый статус объекта позволяет строительным организациям получать участки без аукциона. Такой механизм действует в столице с 2016 года и применяется к объектам промышленного производства, а также социальной, спортивной, коммерческой и транспортной инфраструктуры.
Площадь участка составляет 6,05 гектара. РФС взял на себя обязательство завершить строительство объекта в течение пяти лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проектом предусмотрено строительство четырех полноразмерных футбольных полей с системой обогрева, а также возведение основного и вспомогательного зданий. На прилегающей территории будут организованы парковочные места для сотрудников и посетителей, а также для автобусов команд и передвижных телевизионных станций для проведения прямых трансляций, уточнил Гаман.
В основном здании планируется разместить спортивную базу с комнатами для проживания спортсменов во время тренировочных сборов. Там же будут располагаться научно-медицинский центр, VAR-центр — помещения для работы видеоарбитров, Академия РФС и административные офисы организации.
Во вспомогательном здании разместят зал для агрономической службы, учебные аудитории, спортивный зал, оснащенный камерой для тренировок в различных климатических условиях. Кроме того, в здании будет выделена зона для представителей СМИ, оборудованная всем необходимым для подготовки информационных материалов. Центр будет оснащен современными системами безопасности, а территория будет адаптирована для удобства людей с ограниченными возможностями.