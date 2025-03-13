Ефимов: Власти Москвы выделили участок под центр подготовки футбольных команд

Площадь участка составляет 6,05 гектара. РФС взял на себя обязательство завершить строительство объекта в течение пяти лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проектом предусмотрено строительство четырех полноразмерных футбольных полей с системой обогрева, а также возведение основного и вспомогательного зданий. На прилегающей территории будут организованы парковочные места для сотрудников и посетителей, а также для автобусов команд и передвижных телевизионных станций для проведения прямых трансляций, уточнил Гаман.