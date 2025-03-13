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Posted 13 марта, 12:56

Published 13 марта, 12:56

Modified 13 марта, 12:58

Updated 13 марта, 12:58

Ефимов: Власти Москвы выделили участок под центр подготовки футбольных команд

Ефимов: Власти Москвы выделили участок под центр подготовки футбольных команд

13 марта 2025, 12:56
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Москва передала в распоряжение Российского футбольного союза (РФС) земельный участок для возведения центра подготовки футбольных сборных команд. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок расположен на улице Нижние Мневники. Согласно проекту, здесь будет создан комплекс общей площадью около 32,6 тыс. кв. метров, который станет частью крупного спортивного кластера. Ефимов подчеркнул, что в новом центре для футболистов будут все условия для полноценной подготовки к международным соревнованиям и товарищеским играм. Об этом пишет mos.ru.

Отмечается, что особый статус объекта позволяет строительным организациям получать участки без аукциона. Такой механизм действует в столице с 2016 года и применяется к объектам промышленного производства, а также социальной, спортивной, коммерческой и транспортной инфраструктуры.

Площадь участка составляет 6,05 гектара. РФС взял на себя обязательство завершить строительство объекта в течение пяти лет. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, проектом предусмотрено строительство четырех полноразмерных футбольных полей с системой обогрева, а также возведение основного и вспомогательного зданий. На прилегающей территории будут организованы парковочные места для сотрудников и посетителей, а также для автобусов команд и передвижных телевизионных станций для проведения прямых трансляций, уточнил Гаман.

В основном здании планируется разместить спортивную базу с комнатами для проживания спортсменов во время тренировочных сборов. Там же будут располагаться научно-медицинский центр, VAR-центр — помещения для работы видеоарбитров, Академия РФС и административные офисы организации.

Во вспомогательном здании разместят зал для агрономической службы, учебные аудитории, спортивный зал, оснащенный камерой для тренировок в различных климатических условиях. Кроме того, в здании будет выделена зона для представителей СМИ, оборудованная всем необходимым для подготовки информационных материалов. Центр будет оснащен современными системами безопасности, а территория будет адаптирована для удобства людей с ограниченными возможностями.

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