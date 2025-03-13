Экс-главу полиции Ростова Сергея Шпака задержали по подозрению в коррупции

По информации 1rnd, в отношении Сергея Шпака возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Это «Мошенничество» и «Получение взятки в крупном размере». Главного полицейского города заподозрили якобы после московской проверки в конце 2024 года, когда в городском управлении МВД обнаружили «мертвые души» — оформленные в полиции сотрудники предположительно работали лично на Шпака. Один из таких оперативников трудился ландшафтным дизайнером в доме у Сергея Шпака.