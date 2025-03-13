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Posted 13 марта, 07:30

Published 13 марта, 07:30

Modified 13 марта, 07:36

Updated 13 марта, 07:36

Сергей Шпак

Экс-главу полиции Ростова Сергея Шпака задержали по подозрению в коррупции

13 марта 2025, 07:30
Фото: УМВД по Ростову. Сергей Шпак
В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу управления МВД Ростова Сергея Шпака. Как сообщают местные СМИ, высокопоставленного правоохранителя подозревают в коррупции.

По информации 1rnd, в отношении Сергея Шпака возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Это «Мошенничество» и «Получение взятки в крупном размере». Главного полицейского города заподозрили якобы после московской проверки в конце 2024 года, когда в городском управлении МВД обнаружили «мертвые души» — оформленные в полиции сотрудники предположительно работали лично на Шпака. Один из таких оперативников трудился ландшафтным дизайнером в доме у Сергея Шпака.

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Дизайнера уже, дескать, «закрыли», а теперь дело дошло до бывшего правоохранителя. СМИ сообщают, что после допроса у следователей его препроводили в изолятор временного содержания.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Мошенничество#МВД#Взятка#Коррупция#Правоохранительные органы#Сергей Шпак
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