Экс-главу полиции Ростова Сергея Шпака задержали по подозрению в коррупции

Posted 13 марта, 07:30
Published 13 марта, 07:30
Modified 13 марта, 07:36
Updated 13 марта, 07:36
По информации 1rnd, в отношении Сергея Шпака возбудили уголовное дело сразу по двум статьям. Это «Мошенничество» и «Получение взятки в крупном размере». Главного полицейского города заподозрили якобы после московской проверки в конце 2024 года, когда в городском управлении МВД обнаружили «мертвые души» — оформленные в полиции сотрудники предположительно работали лично на Шпака. Один из таких оперативников трудился ландшафтным дизайнером в доме у Сергея Шпака.
Дизайнера уже, дескать, «закрыли», а теперь дело дошло до бывшего правоохранителя. СМИ сообщают, что после допроса у следователей его препроводили в изолятор временного содержания.